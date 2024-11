No estamos en la época de Tupak Katari, recuerda dirigente campesino a Evo Morales

El expresidente llamó la atención a sus dirigentes leales por pedir viáticos y transporte para los bloqueos de carreteras que duró 24 días.

eju.tv / Video: DTV

Juan Carlos Véliz / La Paz

Después de que el expresidente Evo Morales llamó la atención a sus dirigentes leales por pedir viáticos para los bloqueos de carreteras, un dirigente leal al exmandatario le recordó que el contexto actual no se asemeja al del líder campesino Tupak Katari y que actualmente se requieren recursos económicos para movilizar a las personas.

“Tiene que entender nuestro hermano Evo, aquí cualquier movilización es económica; no estamos en esa época de aquella vez cuando Tupak Katari ha cercado La Paz con otras acciones, en este momento nosotros estamos a nivel nacional en defensa del pueblo boliviano, obviamente se necesita algo de logística. A nuestros hermanos no podemos castigar de hambre, eso quizás no le ha gustado algunas observaciones de nuestros dirigentes”, afirmó el dirigente campesino afín a Evo Morales, Pedro Llanque, en una entrevista con la red DTV.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Morales expresó su malestar por las peticiones de sus bases el domingo en el ampliado de sus leales en Lauca Ñ, trópico de Cochabamba.

“Hermano, hay que marchar le digo, a un departamento, el dirigente me pregunta: ¿Qué voy a comer?, ¿Dónde voy a dormir? Eso me están pidiendo a mí, ¿Qué es eso pues? ¿Acaso Tupac Katari, cuando cercaba La Paz, pedía viáticos? ¿Acaso los hermanos Katari pedían autos? Iban a pie… Algunos compañeros están luchando, algunos compañeros farreando… no voy a levantar nombres. Eso duele”, se quejó el exmandatario.

También puede leer: Denuncian que «evistas» desalojaron a 12 funcionarios de Udestro, que se encarga del control de cultivos de hoja de coca

Los seguidores de Evo Morales comenzaron con el bloqueo de carreteras el 14 de octubre y levantaron la protesta el 6 de noviembre. Durante 24 días paralizaron la actividad económica interna del país para que los procesos judiciales en contra del político sean sobreseídos, entre ellos la denuncia por abuso sexual en contra de una menor de 15 años, y que se habilite su candidatura para las elecciones generales de 2025.

“Obviamente no estamos en gobierno, no tenemos recursos económicos, no tenemos para movernos, ni siquiera para nuestra coca, entonces esa situación quizás se ha reclamado a nivel nacional y posiblemente (Evo Morales) no esté de acuerdo con esa situación”, reveló el dirigente Llanque.

Se conoce que varios dirigentes cercanos al exmandatario se rebelaron contra el líder porque envió a sus bases a bloquear sin ningún tipo de asistencia y que ahora no ayuda a los detenidos en los desbloqueos.