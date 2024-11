No hay órdenes de aprehensión contra Evo Morales aun cuando aumentan las denuncias penales en su contra

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales y Eduardo del Castillo en otros tiempos. Foto: Opinión

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

No hay ninguna orden de aprehensión contra Morales, confirma Del Castillo; “no hay más que discutir”: Vocal del TSE adelanta que reconocerá a García como presidente del MAS; y, Bolivia registra una balanza comercial negativa de $us 329 millones al tercer trimestre del año. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– No hay ninguna orden de aprehensión contra Morales, confirma Del Castillo

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó este sábado que no existe ninguna orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. La autoridad abordó el tema ante una consulta de una periodista en La Paz. No hay ninguna orden de aprehensión que esté pendiente de cumplimiento por parte de la Policía Boliviana. Solo tenemos dos en este momento en todo el país: una es en contra del señor Ponciano Santos y, la otra, en contra de Juan Ramón Quintana. Aparte de Quintana y Santos, cercanos al expresidente Morales, hay un requerimiento de aprehensión contra el exministro Carlos Romero y el dirigente campesino Efraín Suárez. Mientras que los dirigentes Humberto Claros y Ramiro Cucho tienen detención preventiva por cinco meses.

– Gobierno anuncia «como mínimo» denuncia penal por negación de auxilio contra Morales tras tiroteo en el Chapare

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que el expresidente Evo Morales enfrentará, al menos, una denuncia penal por negación de auxilio, tras un incidente ocurrido en el Chapare, donde se produjo un tiroteo. El evento incluyó un atropello a un policía y disparos contra las fuerzas del orden. El Gobierno advirtió que Morales prestó su declaración informativa cuando el trópico estaba “encapsulado” por sectores evistas. “El señor Morales ya prestó su declaración informativa dentro del proceso penal, contando su versión y omitiendo que dispararon contra la Policía boliviana y que atropellaron a un agente. Mínimamente, va a ser procesado por omisión de socorro, sabiendo que uno de sus escoltas o él, evitó prestar el auxilio correspondiente”, afirmó.

– “No hay más que discutir”: Vocal del TSE adelanta que reconocerá a García como presidente del MAS

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Nelly Arista adelantó que reconocerá a Gerardo García como presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), tal cual establece una sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El jueves, la Sala Cuarta del TCP emitió la Sentencia Constitucional 0776/2024, en la que reconoce el congreso que se realizó el partido en la ciudad de El Alto, donde Grover García fue electo como presidente del MAS. El veredicto fue rechazado por Evo Morales y sus seguidores, porque perdieron el control del partido y pasó a sus detractores afines al presidente del Estado, Luis Arce. La normativa establece que el ente máximo para reconocer la legalidad y legitimidad de una tienda política es el TSE.

– Comité acuerda aumentar distribución de combustibles en un 50% para garantizar producción

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, anunció que una de las principales conclusiones de la primera reunión del Comité de Abastecimiento y Distribución de Combustibles para el sector productivo destaca el incremento de hasta un 50% en los volúmenes de distribución de combustibles a partir del sábado. Según un reporte institucional, explicó que la distribución priorizará a los sectores productivos para garantizar su funcionamiento durante la campaña de verano y el periodo agrícola. Este suministro se realizará a través de estaciones de servicio seleccionadas, sin afectar el abastecimiento para otros sectores como el transporte y la industria, entre otros.

– Transporte califica de “show” la reunión con empresarios y convoca a cumbre por falta de diésel

El dirigente del Transporte Pesado Internacional, Marcelo Cruz, expresó su descontento con el Gobierno tras la reunión sostenida con empresarios. Según Cruz, el encuentro no abordó soluciones concretas a la crisis económica ni al desabastecimiento de combustible, que afecta al país. “Lamentamos mucho que hasta ahora el gobierno siga alargando la agonía de todos los bolivianos, de todos los sectores. No ha dado solución en nada a la crisis económica, al desabastecimiento de combustible, diésel y gasolina. Realmente estamos en un desastre económico y no ha hecho nada”, afirmó. El dirigente aseguró que las mesas técnicas y las convocatorias a reuniones solo sirven para hacer “show” y “prolongar la situación” sin resultados efectivos.

– Bolivia registra una balanza comercial negativa de $us 329 millones al tercer trimestre del año

Según el más reciente reporte de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia registra una balanza comercial negativa de $us 329 millones al tercer trimestre del año, es decir, las exportaciones fueron menores que las importaciones. El reporte refleja que, hasta el mes de septiembre, las exportaciones alcanzaron los $us 6.787,9 millones en términos de valor, cifra que es menor a la de las importaciones que alcanzaron los $us 7.116,9 durante el mismo periodo de tiempo Respecto al mismo periodo del año anterior (de enero a septiembre de 2023), las exportaciones cayeron un 15,19%, tomando en cuenta que la pasada gestión los envíos al exterior alcanzaron los $us 8.391,7 millones.

– El Gobierno denuncia obstáculos en la erradicación de coca ilegal en los parques nacionales

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola, informó ayer, traas un recorrido en la Cuenca Cotacajes, en el límite entre La Paz y Cochabamba, sobre los avances en la erradicación de cultivos de hoja de coca en zonas no autorizadas, desde donde indicó que se registran obstáculos en el trabajo que realizan los uniformados en los parques nacionales como el Isiboro Sécure y Carrasco, donde grupos de personas han frenado las tareas. «Exhortamos a nuestros hermanos productores de la hoja de coca por la imagen de las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba, por la imagen de nuestro país, poder permitir que se continúe con los trabajos de racionalización de cultivos de hoja de coca para que no exista incremento de cultivos», informó.

– Abren investigación ante denuncias de policías que dicen ser obligados a cobrar coimas para dar “renta” a superiores

La Policía Boliviana inició una investigación interna ante la denuncia que habría superiores que obligan a uniformados de menos rango a cobrar coimas a ciudadanos para reunir dinero y entregarlo como “renta”. El comandante general de la institución, Augusto Russo, confirmó este sábado que se han tomado las acciones administrativas correspondientes enmarcadas en la Ley 101, o Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana para sancionar a quienes resultaren responsables. “Tomando en cuenta que habría audios y grabaciones, también se están iniciando procesos administrativos a personal policial que ha estado interviniendo de oficio, en este caso, como es un coronel de la reserva activa”, dijo Russo en conferencia de prensa.

– Informe del Observatorio Defensorial alerta sobre violencia extrema y retardación de justicia

El tercer reporte del Observatorio Defensorial Judicial y Fiscal de octubre evidencia una alarmante situación de violencia en Bolivia. Los datos son impactantes: 51 casos de feminicidio y 20 de infanticidio registrados hasta julio de este año, junto con 5.320 incidentes de abuso sexual y violación que afectan principalmente a mujeres y menores de edad. Las cifras demuestran que la violencia extrema sigue siendo un problema crítico que requiere atención inmediata. La investigación destaca que los crímenes contra niñas, niños y adolescentes, así como contra mujeres, son perpetrados con niveles preocupantes de crueldad. El reporte subraya que los sistemas de justicia siguen enfrentando serias dificultades para responder de manera efectiva.

– Más de 15.000 accidentes de tránsito dejaron alrededor de 1.480 fallecidos en lo que va del año

La Unidad Operativa de Tránsito registró más de 15.000 siniestros que dejaron alrededor de 1.480 víctimas fatales, desde enero hasta los primeros días de noviembre de este 2024. “Con bastante alarma nosotros vemos que en el transcurso de este año se han registrado más de 15.000 siniestros producto de hechos de tránsito, entre los más frecuentes están las colisiones y los atropellos a peatones”, informó el director nacional de Tránsito, coronel Omar Zegada. De acuerdo con los datos oficiales, alrededor de 1.480 personas perdieron la vida en estos hechos de tránsito, lo que hace un aproximado de cuatro víctimas fatales por día en el país. Estos datos nos hacen entender la importancia del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito”, explicó.