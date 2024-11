“No van a asustarnos ni amedrentarnos”, afirma el diputado evista Héctor Arce tras ser liberado

Insistió que su aprehensión fue ilegal y que por eso presentó una contra demanda por falsa acusación.

eju.tv / Video: RKC

Lidia Mamani / La Paz

El diputado evista Héctor Arce, tras ser liberado, afirmó este miércoles que no lo van a asustar ni amedrentar desde el Gobierno con acusaciones falsas. incluso indicó que vulneraron sus derechos humanos al momento de aprehenderlo en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la ciudad de Cochabamba.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Acá está Héctor Arce, por más que hagan lo que hagan no van a intimidar, no van a asustarnos ni amedrentarnos. Gobierno corrupto, tirano que no respeta los derechos humanos, el debido proceso, hoy Lucho Arce y Édgar Montaño enviaron a sus matones, a sus funcionarios Gróver Bautista Suxo y Fedra Eugenia Torrico para montar y fabricar una orden de aprehensión”, señaló el legislador.

Consideró que su aprehensión fue porque se decía que cometió uso indebido de influencias al utilizar supuestamente como abogado patrocinador a un servidor público de la Gobernación. Anunció que presentará tres denuncias contra el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.