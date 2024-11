Omar Yujra convoca a los asambleístas del ala radical del MAS a tender puentes

El acto que debía llevarse a cabo en el hemiciclo de la ALP fue trasaldado a la plaza Murillo por los bochornosos incidentes que provocaron la suspensión de la sesión de la ALP

En un improvisado acto llevado a cabo en la Plaza Murillo, después de los bochornosos incidentes registrados en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando asambleístas del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) impidieron el inicio del acto de informe del cuarto año de gestión del presidente Luis Arce Catacora; el titular de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, convocó a sus colegas a tender puentes para el diálogo que permitan generar leyes en beneficio de la población boliviana.

Por ello, Yujra rechazó las acusaciones de los asambleístas que responden al expresidente Evo Morales en sentido que su elección no cumplió con las disposiciones del Reglamento General de la Cámara de Diputados y aseguró que una mayoría de los asambleístas decidió apoyar su postulación, tal cual puede verse en registros audiovisuales y en los documentos suscritos por quienes participaron en la votación; empero, instó a toda la Cámara Baja a dialogar para consensuar acciones en favor de la población nacional.

“Es muy lamentable que un grupo de diputados y diputadas que, viendo intereses particulares, bloqueando al país, estrangulando la economía nacional, quieran también estrangular a la Asamblea Legislativa; pero no van a poder porque fuimos elegidos democráticamente por la mayoría de los diputados y diputadas en la ALP, están las firmas de quienes nos eligieron; sin embargo, como tenemos convicción democrática, no tenemos diferencias como asambleístas, concertemos, aprobemos las leyes que espera el pueblo boliviano”, dijo.

Yujra lamentó los hechos bochornosos sucedidos en la ALP la mañana de este viernes; ‘no pueden pasar desapercibidos’, dijo; es así como reiteró su convocatoria a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a generar procesos de concertación sin ingresar en la pelea, porque la sociedad pide leyes sociales, económicas y que ciertos sectores dejen de estrangular la economía nacional, porque costó recuperar el país después de la pandemia de la Covid 19 y el gobierno de transición de Jeanine Áñez.

“El año 2020 había una crisis de la oferta y la demanda, las empresas no tenían que producir, y no había dinero para el consumo, tuvimos que hacer modificaciones en menos de dos semanas, no había ni bolígrafos para el tema administrativo, no había inversión pública, el sistema financiero estaba colapsado; cuando empezamos la reactivación tuvimos que invertir nuevamente, bajamos el gasto corriente para el proceso de industrialización que nuestro presidente lleva adelante”, puntualizó.

El titular de la Cámara Baja recordó que existen problemas que son difíciles de controlar, debido a factores externos y que afectan no solamente a Bolivia, sino a todo el orbe, en virtud de ello, se incrementan las tasas de interés por culpa de las políticas monetarias ‘del Norte’, lo que afectó la posibilidad de acudir a financiamientos; los problemas internacionales se agravan por la situación del país que quedó a merced de los bloqueos que asfixiaron aún más la economía nacional, hecho que debe ser reflexionado por los asambleístas que responden a Morales.

“Dejen de jugar con la economía del pueblo, debemos dejar de bloquear y allanar el camino para que podamos nuevamente encauzar el crecimiento, los asambleístas tenemos que estar conscientes de nuestro rol; no nos debemos a una persona, nos debemos al pueblo boliviano; tenemos que reflexionar, el pueblo boliviano está esperando que dialoguemos y aprobemos leyes para el pueblo boliviano”, afirmó.

Asimismo, resaltó la política impulsada por el gobierno de industrialización con sustitución de importaciones, que tendrá beneficios sobre todo para las generaciones venideras porque traza un horizonte de largo plazo. “Hay más de 170 plantas en proceso de ejecución para sentar las bases económicas del país no para de aquí a un año o cinco años, sino para 30 o más años, sobre todo para las futuras generaciones”, remarcó.