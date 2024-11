Opositores condenan que Quintana se haya “escondido”; el evismo lamenta su clandestinidad

Para el diputado de CC, Beto Astorga, al declararse en la clandestinidad, Quintana prueba una vez más ser “un cobarde”, y recordó que el otrora ministro y “hombre fuerte” del gobierno de Evo Morales “escapó” a la Embajada de México, durante el gobierno interino de la expresidenta Jeanine Añez.

“Juan Ramón Quintana muestra ser una vez más un cobarde, porque hay que recordar que en 2019, igual escapó y buscó asilo en la Embajada de México y ahora prácticamente se declara en la clandestinidad, prácticamente no quiere dar la cara ante la justicia, cuando todos sabemos que Juan Ramón Quintana comandó estos 24 días de bloqueo criminales, incluso estaba buscando muerte”, dijo Astorga.

Desde el evismo, el senador del MAS, Leonardo Loza, lamentó que tanto Quintana como el dirigente de la Csutcb “evista”, Ponciano Santos, estén incomunicados, y afirma que si intentara comunicarse con ellos el gobierno lo detendría.

“Yo no sé, si supiera te diría ahorita. Solamente he visto un video anoche del señor Juan Ramón Quintana, ¿dónde estaría? No tengo comunicación. Lamentablemente, aunque deberíamos, los dirigentes o las autoridades en los peores momentos que estamos atravesando, deberíamos solidarizarnos, comunicarnos, pero este gobierno no nos permite. Si voy a hablar con Ponciano (Santos) o con Juan Ramón Quintana, mañana me van a detener mañana, y quizás por eso están incomunicados”, dijo Loza.

Entre tanto, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach calificó de “sinvergüenzura” que Quintana tenga que “esconderse” habiéndose creído “el macho más grande del país”.

“Una sinvergüenzura de Juan Ramón Quintana esconderse, que se creía el macho más grande del país, ese que dijo que iba a ver cómo se engusanaba Leopoldo (Fernández), enterrado, el que ocasionó la matanza de El Porvenir, ese que metió no sé cuántos camiones ¿No era macho? ¿Ahora dónde está escondido?”, cuestionó el líder cívico.

Quintana reapareció ayer, domingo, desde la clandestinidad en un video que fue difundido en redes sociales. En el mensaje viralizado, la exautoridad del gobierno de Evo Morales, afirmó que “no será objetivo fácil” para el Ejecutivo, y que “no se pondrá en la mira” para su aprehensión.

Sobre el exministro pesa una orden de aprehensión por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la soberanía del Estado; instigación pública a delinquir, entre otros delitos, al igual que sobre el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) evista, Ponciano Santos, quien también se declaró en la clandestinidad días atrás.