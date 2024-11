¿Pagaría usted hasta Bs 14 por litro de gasolina? Ese puede ser el precio del combustible importado por privados

Fuente: Unitel

El Gobierno ya fijó los precios referenciales para las gasolinas y el diésel que será importado por privados para uso propio o comercialización en Bolivia. La venta de este combustible tendrá un precio diferenciado al que se vende actualmente en los surtidores a costo subvencionado.

El precio referencial que regirá, para el combustible importado por particulares, fue fijado en dólares y será de $us 1,20 el litro para la gasolina con octanaje entre 85 y 94, $us 1,25 el litro para la gasolina con octanaje mayor a 94; y $us 1,24 el litro para el diésel.

En la actualidad en Bolivia existe un mercado paralelo del dólar, si bien hay una cotización oficial que está fijada por el Banco Central de Bolivia, la escasez de la divisa y otros factores terminaron provocando un paralelismo que ha provocado que sea la cotización paralela la principal referencia para distintas transacciones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El dólar en el mercado informal y virtual no se vende al precio de la cotización oficial, por lo que se cree que será este el valor que terminará definiendo a cuánto costará, en moneda nacional, la gasolina y el diésel que importen los privados.

Una de las principales referencias es el de la plataforma Binance, donde se comercializa activos virtuales como el Thether (USTD) o dólar digital. El USTD se estaba cotizando hasta el 21 de noviembre de 2024 en Bs 11,43 para su venta.

El Banco Central de Bolivia, que ya hizo legal el uso de criptoactivos, publica diariamente la cotización del USTD.

Si tomamos este indicador como referencia, el precio de la gasolina de octanaje 85-94 costaría Bs 13,7 Bs el litro; mientras que, la gasolina con un octanaje superior a 94 llegaría a costar Bs 14,2 el litro. El precio del diésel, usando esta referencia quedaría en Bs 14,1 el litro.

Si se tomara como referencia la cotización oficial que está fijada en Bs 6,96 por dólar (venta), los precios quedarían así: gasolina de octanaje 85-94 a Bs 8,3 el litro; la gasolina de octanaje superior a 94 a Bs 8,7 el litro; y el diésel en Bs 8,6 el litro

Hay que tomar en cuenta que estos nuevos precios, fijados en dólares, son solo para aquellos privados que opten por importar de manera particular el combustible.

El precio de los combustibles importados por el Estado y que se entregan a surtidores a través de YPFB se mantendrá, es decir que la gasolina especial seguirá costando Bs 3,74 el litro; la gasolina super etanol 92 a Bs 4,50 el litro; la gasolina Premium+ a Bs 6,18 el litro; y la gasolina Ultra Premium 100 a Bs 6,82. El precio del diésel es de Bs 3,72 el litro.