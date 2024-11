Partido de Manfred tiene más de 107 mil registros; prevén cerrar este miércoles

El plazo vence el 25 de enero de 2025. Sin embargo, Alianza Por Bolivia – Súmate (APB-Súmate) prevé cerrar registros este miércoles. En la actualidad, ya superó los 107 mil registros biométricos, según informó su líder, Manfred Reyes Villa, actual Alcalde de Cochabamba.

Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate) es el frente con el que Reyes Villa retornó como Alcalde, en 2021. Ahora, junto a la agrupación ciudadana cruceña APB apuntan a lograr una personería jurídica nacional, esto rumbo a las elecciones nacionales de 2025.

Según informó antes el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los trámites de personalidad jurídica para lograr un partido político de alcance municipal, regional, departamental o nacional implican el cumplimiento de requisitos. Para el ámbito nacional, como el caso de APB Súmate, el mínimo de adherentes es de 106 mil.

Ayer, desde APB Súmate informaron que ya superan los 107 mil.

Reyes Villa describió que hubo quienes llenaron formularios renunciando a otras organizaciones políticas para, luego, recién registrar su huella digital en APB-Súmate.

“Lo hubiéramos hecho mucho antes. Pero, mucha gente en Santa Cruz y en otros lugares pertenecía a otros partidos. Hemos logrado rápidamente el apoyo”.

Reyes Villa informó que esta semana entregarán todos los documentos al TSE para que puedan acceder a la personería jurídica.

El vocero de Súmate y uno de los promotores de la organización política APB Súmate, Diego Brañez, dijo que prevén cerrar el registro de adherentes este miércoles, 27 de noviembre. Para iniciar con los trámites posteriores el jueves.

“El plazo era el 25 de enero. Pero, lo hicimos en menos tiempo”.

Dijo que alistarán la documentación para hacer un reporte detallado y respaldado al TSE.

Estiman que el informe no tome más de 72 horas, considerando que se trata de un registro biométrico; por lo que el margen de error sería “mínimo”.

El vocero explicó que después el informe deberá pasar a Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral y esperan contar con la personería jurídica hasta fin de año. Aseveró que se cumplieron todos los requisitos.

El registro se realizó en los nueve departamentos del país. Sin embargo, realizan mayor énfasis en Pando, Beni, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba. Esto, según manifestó Brañez, permitiría cumplir con la normativa vigente, que exige que se deben recolectar en militantes el 1% del Padrón Electoral Departamental en cinco departamentos del país y que, además, esos registros deben sumar el 1.5% del padrón nacional.

Solo en Cochabamba, los registros sumaron más de 75 mil.

Reyes Villa: “Estoy seguro que puedo manejar un pueblo”

Aunque Manfred Reyes Villa no confirma aún ninguna candidatura para las elecciones nacionales, responde al respecto y, ayer, afirmó que está seguro de que puede manejar un pueblo.

El actual Alcalde de Cochabamba fue proclamado como candidato en algunos lugares. Él no hizo ninguna confirmación oficial; pero, sí resalta aspectos propios.

“Yo he sido Alcalde, he sido Gobernador, y estoy seguro que puedo manejar un pueblo. Para una persona ser presidente, una condición sine qua non debería ser tener la capacidad y la experiencia del manejo de un pueblo, que no es nada fácil”, sostuvo ayer.

Expresó que aguardan el nacimiento oficial de la sigla nacional para hacer anuncios.

“Aquí no se trata de aventuras, no se trata de un laboratorio de experimentos. Tenemos que cambiar Bolivia. Para eso necesitamos experiencia”, agregó.

La autoridad acotó que luego buscarán “la mejor gente” de cada una de las regiones.