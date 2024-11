Pasaje del micro en Santa Cruz: “Nos cargan cada vez tarifas más altas por la ineficiencia del sistema”, cuestiona urbanista

El urbanista, Fernando Prado, señaló que el análisis del monto del pasaje en micro debe estar ligado a la mejora del servicio. Añadió que el tema de la tarifa se puede resolver “en pocos días”

Leyla Mendieta Cruz







Fuente: Unitel

Este martes se restablece el análisis sobre el monto del pasaje en la Comisión de Transporte del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, instancia a la que se solicitó que asista el alcalde cruceño, Jhonny Fernández y, mientras se cumple con el tratamiento, hay especialistas que sugieren una modernización del sistema de transporte que esté relacionado con las tarifas.

[Foto: Alejandra Fernández- Unitel] / La Alcaldía pide a los pasajeros no pagar más de Bs 2 a mayores en micro

El urbanista, Fernando Prado, es tajante al señalar que el actual sistema de transporte es ineficiente y está colapsado. Añadió que se debe tener un estudio serio para eliminar completamente el concepto de líneas independientes y tener tarifa fija. Además propuso que cualquier modificación debe estar acompañada de una mejora en el servicio.

“El gran drama es que nos cargan cada vez tarifas más altas por la ineficiencia del sistema”, sostuvo a tiempo de insistir que es necesario que el pasaje se trate junto con mejoras en el servicio.

Ante ello, indicó que en la reunión que tuvo el lunes en el Concejo Municipal propuso oficialmente que cualquier cambio en la tarifa esté ligado a mejoras en el sistema de transporte. “Es necesario que no se siga discutiendo tarifa cada cierta cantidad de años y que no se discuta el fondo, que es la forma en la que se presta el servicio, que es una forma que ya no da más”, sostuvo.

Los transportistas piden que se incremente el pasaje de mayores en micros de Bs 2 a Bs 2,50 en el día y a Bs 3 en la noche. Sin embargo, las autoridades de la Alcaldía municipal indicaron que el tema está en análisis.

Remarcó que no solo debe haber el compromiso de mejorar el sistema, sino que se debe contar con un cronograma que establezca niveles de cumplimiento para que los cambios se hagan efectivos. “Lo que se recomendó es que junto al tema de tarifa se estudie a fondo la estructura de cómo se debe prestar el servicio porque hay muchas ineficiencias que se las carga a las tarifas”, sostuvo a tiempo de citar como ejemplo que es ineficiente autorizar la circulación de 40 líneas por un solo mercado, como sucede en la actualidad.

Prado indicó que la modificación del monto que se debe pagar por el pasaje está prevista cada cierto tiempo y si esta no se debate junto al sistema se llegará siempre a un monto más elevado del pasaje y se seguirá con un sistema ineficiente.

El especialista remarcó que dar una solución al tema del pasaje es urgente y “se tiene que definir en pocos días”, pero sobre todo mejorando el sistema.