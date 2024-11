Peleas, desacuerdos y señalamientos: La polémica marcó la elección de Andrónico y Yujra

«No lo reconocemos (como presidente), no lo vamos a reconocer y no le vamos a dejar que sesione este sujeto, así de claro. (…) No va a sesionar Omar Yujra, no lo va a hacer, no le vamos a dejar», afirmó el diputado ‘evista’ Héctor Arce, en Que No Me Pierda.

Asimismo, el diputado ‘arcista’, Jerges Mercado, le dio la mano a los ‘evistas’ que rechazaron la nueva directiva. «Una plancha de perdedores, se ha autoproclamado, aquí estamos la mayoría de los diputados, hay que devolverle la democracia a la Cámara de Diputados”, declaró Mercado a los periodistas. Además, comparó a Yujra con la expresidenta Jeanine Añez asegurando que se autoproclamó igual que habría hecho ella en 2019. La reelección de Andrónico La mañana de este miércoles, Andrónico Rodríguez fue reelegido como presidente del Senado con 20 votos a favor; 14 legisladores votaron en contra y hubo dos votos nulos, en el conteo de los 36 senadores. Los senadores del MAS son 21, en total. Sin embargo, habría una división en este partido entre los que apoyan al presidente Luis Arce y los que apoyan al expresidente Evo Morales. El voto fue secreto, porque lo que se presume que ambas alas se unieron o hubo un voto de la oposición. Al respecto, la senadora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, dijo que, si se descubre que el voto provino de un colega de su partido, “será expulsado de inmediato”.