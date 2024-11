Política Andrónico reaparece junto a Evo y lanza críticas al Gobierno: “De mala fe” no hay combustible en el trópico

El presidente del Senado también señaló que “de manera intencional y de mala fe” no hay combustible en el trópico cochabambino, en otra arremetida contra el Gobierno nacional

Andrónico Rodríguez (centro), presidente del Senado, apareció junto a Evo Morales este domingo

Fuente: UNITEL El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, tomó parte del ‘espaldarazo’ que recibió Evo Morales este domino por parte de dirigentes y autoridades evistas del trópico de Cochabamba, tras una semana en la que también el líder cocalero recibió el ‘golpe’ de la sentencia constitucional que reconoce el congreso del arcismo que se llevó adelante en mayo en la ciudad de El Alto.





Rodríguez estuvo presente en el programa radial de Morales, que se emite por Kawsachun Coca, en donde también apuntó al Gobierno de Luis Arce Catacora por la coyuntura económica que atraviesa el país.

“No se ha reencaminado absolutamente nada de la agenda patriótica al 2025”, acotó el titular del Senado al remarcar que el no reactivar la economía por parte “del actual gobierno definitivamente ha sido un grave error de la historia de nuestro país”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La autoridad sostuvo que hay objetivos que no fueron cumplidos y cuestionó que no su hubieran concluido obras, pese a que en la Asamblea Legislativa se aprobaron créditos externos de los que no se ven resultados.

“Litio no termina de emprender su propio vuelo, ya perdimos el mercado de gas hacia Argentina. A Brasil tal parece que (el negocio del gas) ya no va a ser bilateral (de Estado a Estado), sino a privado. Poco a poco estamos perdiendo mercado, pero también bajando la producción. La visión tal parece que sigue con esa posición de economía extractivista”, agregó.

El presidente del Senado también señaló que “de manera intencional y de mala fe” no hay combustible en el trópico cochabambino, lo que implica también un freno para el sector productivo.

Posterior al programa radial, los dirigentes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y Rodríguez dijo que se coincidió en la necesidad de “encaminar el proceso”, así como también expresó su solidaridad para las personas que cayeron presas durante los operativos ejecutados en los días del bloqueo evista.

De esta manera, los sectores afines al evismo del Chapare cierran filas en días previos al encuentro nacional que sostendrán en Lauca Ñ para definir las posturas ante los reveses que hay contra quien aún consideran el mandamás del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), Juan Evo Morales.

Fuente: UNITEL