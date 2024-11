Potosí: Vagoneta se hunde con seis jóvenes en la laguna San Sebastián, tres fallecieron

El personal policial y de bomberos continuó trabajando en el rescate

Lo que comenzó como una noche de diversión terminó en tragedia. Al promediar las 22:00 de anoche, una vagoneta con seis adolescentes a bordo se hundió en las heladas aguas de la laguna San Ildefonso, que forma parte del sistema de reservorios del Kari Kari.

Según el informe preliminar al que accedió El Potosí, los jóvenes, tres mujeres y tres hombres, todos en su mayoría de 18 años, descendían hacia la ciudad después de presuntamente consumir bebidas alcohólicas dentro del vehículo. El conductor, Alejandro I. M., también de 18 años, perdió el control del volante, provocando que la vagoneta se embarrancara y terminara sumergida en las gélidas aguas de la laguna.

A pesar de la magnitud del accidente, tres ocupantes lograron salir con vida: el conductor, Claudia Jimena B. T., y Gabriel Julián U. C., ambos de 18 años. Sin embargo, el resto de los adolescentes no corrió con la misma suerte. Miguel Ángel G. U. (18 años), Monserrat Cristal B. R. (21 años) y otra joven de 18 años aún no identificada, quedaron atrapados dentro del vehículo.

La vagoneta, una Toyota con placa 1449-KGG, quedó completamente sumergida, lo que complicó las labores de rescate. Anoche, los efectivos de la Unidad de Bomberos tuvieron que suspender la recuperación de los cuerpos debido a la falta de visibilidad y a las extremas condiciones del lugar.

Desde muy temprano hoy, el personal policial y los bomberos regresaron al lugar para continuar con la difícil tarea de recuperar los cuerpos y la vagoneta. Las labores se tornan complejas, ya que el equipo de rescate no cuenta con un equipo de buceo especializado, lo que pone en evidencia la precariedad de los recursos destinados a emergencias en la región.

Seguiremos informando sobre el desenlace de este lamentable suceso.