Premios Grammy 2025: todos los nominados a la gala más importante de la música

Beyoncé, otra importante figura en el rubro, también ha extendido su récord (99) como la artista más nominada de todos los tiempos. Esta vez, aparece en categorías nuevas para ella, como la de mejor álbum country, con Cowboy Carter.

Por otro lado, en el género de rap, uno de los grandes favoritos es Kendrick Lamar, con su tema “Not Like Us”. El éxito del track que lanzó como respuesta a Drake le otorgó cinco nominaciones.

Además, artistas como Charli XCX, con su innovador álbum Brat, también han captado la atención del público y la crítica en este año. La estrella aparece como una fuerte candidata en las categorías de álbum del año y grabación del año.

Por otro lado, la categoría de Mejor Artista Nuevo contará con una competencia emocionante entre Sabrina Carpenter y Chappell Roan, ambas consideradas revelaciones del 2024.

Carpenter ha alcanzado un éxito viral sin precedentes con su sexto álbum, Short n’ Sweet, mientras que Roan ha conquistado un lugar en la música popcon su debut The Rise and Fall of a Midwest Princess.

Lista de nominados a los Grammy 2025

Mejor compositor del año – No clásico

RAYE

Jessi Alexander

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Mejor interpretación pop solista

“Bodyguard” — Beyoncé

“Espresso” — Sabrina Carpenter

”Apple” — Charli XCX

”Birds of a Feather” — Billie Eilish

”Good Luck, Babe!” — Chappell Roan

Mejor interpretación Pop Dúo/Grupo

”Us” — Gracie Abrams Featuring Taylor Swift

”Levii’s Jeans” — Beyoncé Featuring Post Malone

”Guess” — Charli XCX & Billie Eilish

”The Boy Is Mine” — Ariana Grande, Brandy & Monica

”Die With a Smile” — Lady Gaga & Bruno Mars

Mejor grabación Dance/Pop

“Make You Mine” – Madison Beer

”Von Dutch” – Charli XCX

”L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]” – Billie Eilish

”Yes, And?” – Ariana Grande

”Got Me Started” – Troye Sivan

Mejor álbum de rock

“Happiness Bastards” — The Black Crowes

”Romance” — Fontaines D.C.

“Saviors” — Green Day

”TANGK” — Idles

”Dark Matter” — Pearl Jam

”Hackney Diamonds” — The Rolling Stones

”No Name” — Jack White

Mejor interpretación de música alternativa

“Neon Pill” — Cage the Elephant

”Song of the Lake” — Nick Cave & the Bad Seeds

”Starburster” — Fontaines D.C.

”Bye Bye” — Kim Gordon

”Flea” — St. Vincent

Mejor artista nuevo

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor interpretación R&B

“Guidance” — Jhené Aiko

”Residuals” — Chris Brown

”Here We Go (Uh Oh)” — Coco Jones

”Made For Me (Live On BET)” — Muni Long

”Saturn” — SZA

Mejor álbum R&B

“11:11 (Deluxe)” — Chris Brown

”Vantablack” — Lalah Hathaway

”Revenge” — Muni Long

”Algorithm” — Lucky Daye

”Coming Home” — Usher

Mejor interpretación de rap melódico

“Kehlani” — Jordan Adetunji Featuring Kehlani

”Spaghettii” — Beyoncé Featuring Linda Martell & Shaboozey

”We Still Don’t Trust You” — Future & Metro Boomin Featuring The Weeknd

”Big Mama” — Latto”3:AM” — Rapsody Featuring Erykah Badu

Mejor álbum de teatro musical

Hell’s Kitchen

Merrily We Roll Along

The Notebook

The Outsiders

Suffs

The Wiz

Mejor interpretación country solista

“16 Carriages” — Beyoncé

”I Am Not Okay” —Jelly Roll

”The Architect” — Kacey Musgraves

”A Bar Song (Tipsy)” — Shaboozey

”It Takes A Woman” — Chris Stapleton