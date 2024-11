Presidente pide revisar la Ley Avelino Siñani y observa la aprobación automática en primaria

El jefe de Estado resaltó que la educación en Bolivia tiene serios problemas que superar, partiendo de una mejor y exigente formación de los maestros; cuestionó que el magisterio siga siendo visto como una carrera para conseguir una “pega segura”.

Luis Arce, presidente de Bolivia. Foto: BTV

Fuente: ANF / La Paz

El presidente del Estado, Luis Arce, inauguró esta mañana el Congreso Plurinacional de Educación en Tarija y pidió revisar la Ley Avelino Siañani y Elisardo Pérez para corregir los “errores del pasado”; además, observó que los niños del ciclo de primaria tengan que ser aprobados automáticamente sin importar el bajo rendimiento.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Nuestra educación debe aprender y corregir de los errores que cometimos en el pasado. Estamos seguros de que es una primera lectura que tenemos que hacer de la ley Avelino Siñani Elisardo Pérez, una ley que quiso transformar, que quiso poner la piedra angular para la construcción de una nueva sociedad, de una nueva educación en nuestro país. Esa piedra angular requiere un análisis profundo, objetivo, sincero y responsable y realista para poder llegar a conclusiones y diagnósticos adecuados”, dijo Arce durante su intervención.

La primera autoridad del país resaltó que la educación en Bolivia tiene serios problemas que superar, partiendo de una mejor y exigente formación de los maestros; cuestionó que el magisterio siga siendo visto como una carrera para conseguir una “pega segura”.

Lea también: Arce en Congreso de Educación: Con la IA ya no necesitamos todólogos, necesitamos especialistas

También resaltó que, en su calidad de docente universitario, vio muchas deficiencias en los bachilleres que llegan a las universidades. Muchos no superan las reglas de la ortografía, no tienen razonamiento lógico matemático y no tienen una lectura analítica, crítica y abierta de la realidad.

“Desde nuestro punto de vista, uno de los temas que tenemos que superar es la exigencia a nuestros niños desde el primer curso. Parece ser que el que tengan que aprobar automáticamente no es una solución para que ellos mismos se exijan. Cuando más se exige al alumno, sabemos que ese alumno va a rendir más. Cuanto más estrictos y exigentes somos los docentes, más resultados positivos tenemos y logramos mejor formación”, sostuvo el jefe de Estado.

El dirigente de los maestros urbanos de Bolivia, Patricio Molina, cuestionó que el congreso educativo tenga poca asistencia de educadores, porque de los 726 participantes acreditados, sólo 220 son maestros. Mientras que el resto corresponde a instituciones privadas, organizaciones privadas y campesinas.