Qué empresas serán las grandes ganadoras en Wall Street por la victoria de Trump en las elecciones

Los súbitos récords de las acciones plantean la incógnita sobre quiénes prosperarán en los próximos cuatro años en Estados Unidos

Ilustración de The Economist





Parte del genio político de Donald Trump radica en ser todo para todos, o al menos para todos sus seguidores. Ha dicho tantas cosas contradictorias, a lo largo de su vida pública y durante la campaña presidencial, que es fácil aferrarse a las cosas que te gustan e ignorar las que no, o descartarlas como fanfarronería. Los inversores, al parecer, no son diferentes. La victoria decisiva del ex presidente el 5 de noviembre desencadenó un repunte mundial de las acciones, ya que los selectores de acciones llenaron el agujero en forma de Trump en su visión del futuro con esperanzas y sueños. En esas ensoñaciones, los impuestos más bajos y la menor burocracia impulsan la mayor economía del planeta, y con ella la economía del planeta en su conjunto. Al final de la semana, las acciones subieron un 2,4% a nivel mundial en relación con el día de las elecciones.

Observando los precios de las acciones, de alguna manera parece que el señor Trump es excelente tanto para los vehículos eléctricos (EV) de Tesla como para los devoradores de gasolina de Detroit; para Wall Street y para las empresas de criptomonedas; para los fabricantes estadounidenses, a quienes promete proteger, y para las empresas mexicanas, de las cuales supuestamente necesitan protección; para las acciones de petróleo, aunque su insistencia en “perforar, baby, perforar” podría reducir las ganancias al afectar los precios del crudo. Incluso las acciones de empresas chinas, que serían carne de cañón en cualquier guerra comercial de Trump, subieron un 2% para el final del 7 de noviembre.

El mundo es complicado y no todo gira en torno al voto estadounidense (de verdad). El viernes, China presentó un paquete de estímulo de 1,4 billones de dólares para impulsar la segunda economía más grande del mundo. Un día antes, el gobierno colapsó en la tercera economía más grande, Alemania. La cuarta, Japón, ha estado en el limbo desde una elección general el 27 de octubre, en la que ningún partido obtuvo la mayoría. Incluso en Estados Unidos, el entusiasmo de los inversores puede deberse más a la contundencia de la victoria de Trump, que eliminó las preocupaciones sobre el malestar postelectoral, que al propio ganador.

Todo esto hace que, especialmente hasta que quede claro quién hará las políticas bajo el mando de Trump. Llame a Schumpeter un tonto, o lo suficiente como para aventurar tres conjeturas. Primero, las empresas estadounidenses lo harán mejor que las no estadounidenses. Segundo, en Estados Unidos, las empresas cotizadas más pequeñas deberían disfrutar de un impulso mayor que las grandes. Tercero, Trump y sus compinches pueden no salir ganando como bandidos.

La razón principal por la que las corporaciones estadounidenses en su conjunto deberían superar a sus pares es que lo han hecho durante años, con Trump o sin él. Las empresas estadounidenses son más grandes, crecen más rápido y obtienen mayores ganancias que sus rivales en otros países. Además de esa ventaja inicial, obviamente se beneficiarían de cualquier reducción de los impuestos corporativos, que se reflejan automáticamente en sus resultados, y de la desregulación, que reduce otros costos.

Aunque los obstáculos legales y legislativos podrían interponerse en el camino de la promesa de campaña de Trump de aplicar un arancel del 10 al 20% a todos los bienes extranjeros, y del 60% a los chinos, es probable que haya algún aumento de los aranceles. Las empresas estadounidenses pagarían más por las importaciones y enfrentarían represalias cuando vendan en el extranjero. Por suerte para ellas, en promedio están menos expuestas al comercio global que las multinacionales en las economías orientadas a la exportación de China, Europa y Japón. En el peor de los casos, America Inc. siempre puede recurrir a su vasto mercado interno. Los aranceles no serán “hermosos”, para usar la expresión de Trump, para los consumidores, pero en el corto plazo no tienen por qué ser feos para las ganancias.

El índice S&P 500 de las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos ha subido un 3,7% desde la victoria de Trump, mientras que índices similares en otros lugares han subido menos (China, Japón, México), han caído (Europa, Hong Kong) o se han estancado (India). Impresionante… hasta que se ve el salto del 6,1% del Russell 2000, que sigue a las empresas públicas más pequeñas de Estados Unidos. Este es un cambio bienvenido para las empresas no tan grandes, cuyos rendimientos han quedado rezagados respecto de los de las superestrellas corporativas durante unos diez años, el período más largo en décadas, observa Steven DeSanctis de Jefferies, un banco de inversión.

Ahora las cosas pueden mejorar para los Davides de las empresas. Son menos capaces que los Goliats de abrirse paso a través de la tediosa burocracia, por lo que menos de ella les beneficiaría más. Con Trump, que se considera el principal negociador, los destructores de monopolios pueden permitir más adquisiciones, que crean valor para los accionistas de la empresa más pequeña (aunque no necesariamente para los del comprador).

Y en caso de un intercambio arancelario, las empresas más pequeñas tienden a estar menos expuestas al comercio internacional que las multinacionales. Los dos mayores ganadores postelectorales entre las 1.500 empresas más valiosas de Estados Unidos fueron pequeñas empresas centradas en el mercado interno (y el material de las pesadillas de los demócratas): GEO Group, que entre otras cosas administra centros de detención para inmigrantes, y CoreCivic, un operador de prisiones privadas. Cada una ganó dos tercios de su valor en tres días, lo que elevó su capitalización de mercado combinada a 6.000 millones de dólares.

Donald & Co: ¿comprar, mantener o vender?

No se sabe exactamente cuánto ganarán Trump y sus compinches. Elon Musk ha agregado casi 40.000 millones de dólares a su fortuna gracias al aumento del precio de las acciones de Tesla, un 28% desde el 5 de noviembre, un buen rendimiento de los aproximadamente 100 millones de dólares que gastó para ayudar a elegir a Trump. Se avecina una prueba temprana del romance. La campaña prometió derogar las normas sobre emisiones. Pero algunas de estas empresas permitieron a Tesla vender créditos a fabricantes de automóviles que no fabrican suficientes vehículos eléctricos para cumplir con los estándares regulatorios. Según Jefferies, las ventas a crédito representaron el 35% del flujo de caja libre que generó Tesla entre 2019 y 2023 (antes de los gastos operativos y de capital). Lo que suceda a continuación será una guía útil para la influencia de Musk sobre la política y para el desempeño de su imperio comercial.

Lamentablemente, las cosas se ven más confusas para la matriz que cotiza en bolsa del clon X de Trump, Truth Social. Después de fuertes oscilaciones, sus acciones terminaron la semana un 6% más baratas que la mañana después de las elecciones. El día de las elecciones informó una pérdida neta de 19 millones de dólares sobre ventas de 1 millón de dólares. El inmenso poder del presidente estadounidense no es rival para la aritmética.