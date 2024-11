Régimen Penitenciario debe explicar sobre la ausencia de Pumari en la audiencia del caso Golpe I

El acto judicial fue suspendido hasta el 6 de enero de 2025 ya que Régimen Penitenciario no trasladó al excívico potosino.

eju.tv / Video: Bolivia TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Ante la inasistencia de Marco Antonio Pumari, quien no fue trasladado desde el centro penitenciario de Cantumarca, en Potosí, la audiencia que debería llevarse a cabo este lunes fue suspendida hasta el 6 de enero del próximo año, así lo anunció el subprocurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, quien señaló además que la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario debe explicar las razones de la ausencia del coacusado en el denominado caso Golpe de Estado I.

El actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el exdirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari son procesados por los presuntos delitos de terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa y otros hechos de violencia ocurridos durante los sucesos de octubre de 2019, según la parte acusadora, que determinaron la posterior renuncia y huida del país del expresidente Evo Morales Ayma y en cuyo lugar quedó la entonces senadora beniana Jeanine Áñez Chávez.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El tribunal ha definido que, como no se tiene cierta información es que se ha pedido a Régimen Penitenciario que informe por qué no se ha trasladado al señor Pumari, seguramente en el transcurso de estos días informará Régimen Penitenciario cuáles han sido las causas de su no presencia”, informó la autoridad de la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre la inasistencia de uno de los principales acusados del caso.

Asimismo, Condori señaló que, ante la incomparecencia del exlíder cívico potosino en la audiencia, la PGE solicitó la declaración de rebeldía por parte del Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz, sin embargo, la solicitud fue denegada por los miembros de esa instancia judicial, por lo que solamente se determinó suspender hasta enero del próximo año la continuación de los alegatos en dicho juicio.

Foto: captura pantalla

“Seguramente en el transcurso de estos días se informará cuáles han sido las causas de su no presencia. La Procuraduría General del Estado ha solicitado la rebeldía; sin embargo, la misma no ha sido aceptada por parte del tribunal, que correspondía al no haber justificado su incomparecencia”, dijo el alto funcionario de la PGE; además de ello, la otra causa para la postergación fue la baja prenatal de una de las vocales.

Sin embargo, se conoce que el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, comunicó que Pumari no pudo ser trasladado desde Cantumarca porque la instancia dependiente del Ministerio de Gobierno recién fue notificada la tarde del jueves y se deben cumplir varios pasos para tener lista la logística que permitan el traslado del coimputado, el tiempo no daba para proceder con la solicitud de la justicia, incluso, la defensa denunció que se vulneraban los derechos del excívico, extremo que fue negado por el subprocurador.

“No hubo ninguna vulneración de derechos, estamos a la espera de que Régimen Penitenciario informe sobre el porqué no se lo ha trasladado, en absoluto, no vemos conveniente que se diga que hubo una vulneración; qué derecho, que garantía se habría vulnerado del señor Pumari, seguramente es una alusión de su abogado”, ratificó el servidor público a modo de rechazo a la aseveración de los abogados del potosino.