Reportan que una universidad canadiense contrató a un terrorista convicto

La prestigiosa Universidad Carleton, de Canadá, contrató a un terrorista convicto para impartir un curso sobre «justicia social en acción», informó The Jerusalem Post el lunes.

Hassan Diab, de origen libanés, niega cualquier implicación en el ataque a una sinagoga francesa hace 44 años, y ahora la Universidad de Carleton se ha mantenido firme en el apoyo a su versión de los hechos.

Canadian university hires convicted terrorist – media

Hassan Diab, sentenced to life in prison for a terror attack in France, will teach a course on social justice👌 pic.twitter.com/SAjX2bSAAW

