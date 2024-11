Reunión con ganaderos: Gobierno plantea mesa nacional sobre la carne de res y descarta suspensión de exportación de carne 

El sector asegura que no se tiene un desabastecimiento, ya que la reexportación no representa más del 10% de la producción nacional.

Lidia Mamani / La Paz

Tras la reunión entre los representantes de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y autoridades de Gobierno se planteó realizar una mesa nacional con la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), con el fin de consensuar y buscar una solución estructural sobre el abastecimiento de carne en el país. La cita se puede realizar el jueves o viernes, para el cual piden dar cuarto intermedio en el paro indefinido que acatan los carniceros.

“Hemos decidido llevar adelante una mesa nacional con Contracabol, con ganaderos, exportadores y autoridades de Gobierno, para transparentar la información que maneja cada ente y así informar a la población, sobre la realidad que está atravesando el tema de la carne en el país. Esperamos que Contracabol acepte este diálogo y dé un cuarto intermedio en el paro que ha declarado y así participar en la mesa nacional y así debatir el tema”, señaló el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

Detalló que la mesa nacional se puede llevar adelante el jueves o viernes en la ciudad de Santa Cruz, donde estén presentes todos los actores.

Enfatizó que lo único que se exigió al sector es el abastecimiento con carne de calidad y a precio justo, pero no depende sólo de los ganaderos, sino que también involucra a los trabajadores de carne, que son el otro eslabón en la comercialización de carne. “Para nosotros es importante la exportación, porque genera divisas”.

Entretanto, el presidente de Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Walter Ruiz, tras reunirse con autoridades de Gobierno, indicó que se tiene una situación complicada en el país y el productor no es responsable de la fijación de precios, el sector productivo no ha parado, hay abastecimiento constante, pese a las condiciones. La variable exportación no determina el precio, vemos que otros productos suben y en este momento no se está exportando.

Aseguró que no se tiene un desabastecimiento, ya que la reexportación no representa más del 10% de la producción nacional. “Un punto importante es que la industria está localizada como un 18% a menos de la faena, sin embargo, el otro restante está distribuido en otros, mataderos, y otra cadena en la distribución”.

Indicó que los viceministros, de Comercio Interno, Gróver Lacoa, de Desarrollo Rural, Álvaro Mollinedo, y de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, se comprometieron a abastecer combustibles, principalmente diésel, que sirve para el traslado oportuno a los centros de remates.

“En conjunto trabajaremos en un resumen de costos de producción, tanto en los productores para conseguir un kilo de carne, como para los comerciantes al detalle (..). Tenemos la voluntad de diálogo, es por eso que los viceministros nos dijeron que nos van a convocar a una reunión más amplia con personas acreditadas de cada sector con el fin de abastecer la carne a todo el país”, señaló Ruiz.