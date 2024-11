Rusia bombardeó la ciudad ucraniana de Dnipro con misiles balísticos y de crucero que impactaron en instalaciones críticas

Fuente: infobae.com

Las fuerzas rusas lanzaron este jueves “contra fábricas e infraestructuras críticas” de la ciudad de Dnipró del centro de Ucrania, un misil balístico intercontinental, el primero en esta guerra, además de otros tipos de misiles, según informó la Fuerza Aérea ucraniana.

De acuerdo con los reportes, entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana de este jueves, el misil intercontinental fue lanzado desde la región rusa de Astraján, en el sur de Rusia.

En su canal de Telegram, el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Andrí Kovalenko, ha afirmado que Astraján está siendo atacada con drones.

“Dnipró, resiste. La región de Astraján de la Federación Rusa ya está siendo atacada con drones”, escribió.

Las defensas ucranianas pudieron derribar seis de los siete misiles de crucero kh-101, pero no interceptaron el misil balístico intercontinental ni el aerobalístico Kh-47M2 Kinzhal, que son dos de los misiles más sofisticados del arsenal ruso.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, los misiles no derribados no causaron daños “sustanciales”.

Previamente, las autoridades de la región de Dnipropetrovsk, de la que es capital Dnipró, informaron de un ataque masivo contra la región en el que se produjeron daños en “una infraestructura industrial” de la ciudad.

Sin embargo, el Kremlin se negó el jueves a comentar las acusaciones ucranianas de que Moscú había lanzado por primera vez un misil balístico intercontinental contra Ucrania. Preguntado sobre si Moscú disparó el misil, que está diseñado para transportar ojivas convencionales y nucleares y puede alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no tenía “nada que decir sobre este tema.”

Firefighters work at the site of a Russian missile strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Dnipro, Ukraine November 21, 2024. Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.