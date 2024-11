Salud de Yacuiba y Bermejo cumplen paro contra la Gobernación tarijeña y la dirección del Sedes

Fuente: El Periódico

Los trabajadores en salud de Yacuiba y Bermejo, personal de planta y profesionales, cumplen el paro de 72 horas del sector que se cumple en todo el departamento y que exige el cambio del director del Sedes.

La dirigente del Sindicato y Ramas Médicas (Sirmes) de Yacuiba, Libcy Cors, declaró que cumplieron el segundo día de paro, ante la falta de respuesta al planteamiento de cambio del director del Sedes, tampoco hay acercamiento.

Todos estamos unidos y tenemos los argumentos suficientes y valederos para haber pedido el cambio y la destitución, dijo al indicar que no fueron escuchados en su pedido de que el Sedes convoque a concurso para los cargos en el sector.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hay varios ítems que tienen designación temporal, y lo que nosotros queremos es que formalice mediante concurso de méritos”, acotó al indicar que se hizo caso omiso y se deja de lado disposiciones en vigencia al respecto.

El director del hospital “Virgen de Chaguaya” de Bermejo, Jimmy Huanca, informó que se cumple el paro y solo se atiende emergencias, la suspensión de actividades continuará este jueves, el único pedido es el cambio del director del Sedes.

Directora del Sirmes Yacuiba, Libcy Cors.

Los trabajadores en salud argumentan que hay movimientos de personal políticos que no comparte el sector laboral, informó al admitir que algunas cirugías programadas fueron suspendidas por la medida de presión.

La consulta externa es normal, las cirugías de emergencia también, agregó al indicar que esperan que los trabajadores, la gobernación y el Sedes se pongan de acuerdo y se retorne a la atención de salud, con normalidad.

El gobernador Oscar Montes volvió a declarar que no hay ninguna razón para cambiar al director del Sedes, están en paro y no se sabe si la gente siente o no el problema. Salud trabaja 6 horas al día, ahora se dieron de paro.

Vienen seguramente toman su refrigerio, porque se les paga su refrigerio, y después salen 2, 3 horas en protesta, parece que les da hambre y otra vez se van, ironizó al añadir que el paro es innecesario, corresponde a la gobernación nombrar al director.

No corresponde nombrar director a los sindicatos, insistió.

EL APUNTE

Tiranía sindical

Basta de tiranía sindical, el país está sometido a la tiranía de los sindicatos, mandan una carta y dicen que el director del Sedes no nombre a nadie, cuando es su deber, sin embargo, los sindicalistas quieren nombrar.

Aquí hay una trastocación de valores, de roles, “nosotros no estamos de acuerdo con la tiranía sindical ni la campesina ni la gremial ni de salud”, acotó al admitir que nos descontarán nada, sería un buen motivo para volver a estar en paro.