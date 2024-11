Samuel dice que Tuto «la vueltea»

«Si Tuto no quiere ser parte, los demás estamos trabajando por la unidad» declaró Samuel.

En entrevista con el periodista José Pomacusi, el empresario y líder político Samuel Doria Medina expresó su preocupación por la falta de avances en la unidad de la oposición. Según Doria Medina, el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga estaría retrasando las conversaciones para lograr una alianza opositora, algo que considera urgente de cara a las próximas elecciones presidenciales. «Si Tuto no quiere ser parte, los demás estamos trabajando por la unidad», afirmó, subrayando que no se le puede esperar indefinidamente.

La unidad en la oposición es vista como crucial ante la crisis interna en el Movimiento al Socialismo (MAS), que podría abrir una oportunidad para competir de forma efectiva contra el partido que ha gobernado Bolivia en varias gestiones. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado un acuerdo definitivo.

Esta controversia surge luego de que Quiroga fuera consultado sobre el llamado «grupo de cinco», que incluye a figuras como Carlos Mesa, Vicente Cuéllar, el propio Doria Medina y Luis Fernando Camacho, además de él. Quiroga negó haber sostenido una reunión con este grupo, afirmando: «Yo nunca he tenido reunión con los cinco».

Incluso añadió que no conoce personalmente a Vicente Cuéllar y que su última conversación con Doria Medina fue en 2020 por un malentendido. Quiroga también recalcó: «Voy a seguir conversando con todos, pero no voy a salir a decir que he hablado con gente con la que no he hablado ni manipular nombres». Asimismo, enfatizó que lo importante para la gente es saber «qué vamos a hacer por Bolivia» y que cualquier anuncio se hará cuando haya algo concreto.

La presión por alcanzar la unidad entre los líderes de la oposición aumenta con el paso del tiempo, en busca de una alternativa sólida que pueda enfrentar al MAS en las elecciones de 2025.