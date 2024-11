Santa Cruz: Micreros anuncian el cobro de Bs 3 desde el sábado, Concejo advierte con multas y suspensión de licencia

El Concejo Municipal advierte con multas y suspensión de licencia por cobros mayores a Bs 2.

eju.tv/ Alejandra Hinojosa

Desde las 10 am los transportistas cercaron el Concejo Municipal, esperando que se apruebe el incremento del pasaje a Bs 3, al no conseguirlo, decidieron impedir que los concejales salgan del edificio y anunciaron que desde el día sábado cobrarán Bs 3 sin importar la Ley Municipal

Segundo Ricaldi, dirigente de transporte, señaló al salir del Concejo Municipal que a partir de este sábado 16 de noviembre el costo del pasaje para mayores será de Bs 3.

Por su parte, el Concejo Municipal aseveró que existe una Ley, y por ende los transportistas no pueden subir el costo del pasaje arbitrariamente, ratificaron el costo del pasaje público a Bs 2 y advirtieron con multas y hasta suspensión de su licencia de funcionamiento en caso de no acatar la ley.

«Hay una ley vigente y si pretenden subir el precio arbitrariamente, que se atengan a las consecuencias, desde multas hasta quitarles su licencia de funcionamiento» declaró la presidenta del Concejo Municipal.

Los dirigentes de transporte señalan que los repuestos han subido y las largas colas para cargar diésel, no permiten que se continúe con el costo de Bs 2 para el pasaje, por otra parte, los micreros asalariados aseguraron días anteriores que ellos no pretenden que se suba el pasaje y denunciaron que son amenazados con despidos de no hacerlo, o caso contrario se les cobraría un porcentaje sobre el costo de Bs 3 por pasaje.

Concejales aseguraron que si el sector quiere un incremento debe someterse a un estudio de costos para poder aprobarse dicha solicitud, además de que deben modificar su flota de micros, entre otros factores.