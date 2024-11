Sayuri Loza: “La Asamblea dejó de ser un espacio donde estaban pensadores, estadistas”

Hubo antecedentes de menor magnitud en el otrora Congreso de la República; sin embargo, las peleas entre diputados estaban reservadas para la calle.

La tensión vivida esta mañana, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es un hecho sin precedente, debido a que tal vez nunca en la historia de Bolivia, un presidente se vio impedido de dar un informe de gestión, y más aún, por enfrentamientos entre parlamentarios.

En un contacto con Visión 360, la historiadora Sayuri Loza explica que hubo antecedentes de menor magnitud – como cuando el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) llevaba a los palcos a las «barzolas» para emitir vituperios contra congresistas opositores – en el entonces Congreso de la República; sin embargo, las agresiones entre parlamentarios de las fuerzas que tengan representación legislativa, estaban reservadas para exteriores del Hemiciclo o incluso para la calle.

¿Hubo algún antecedente de similar magnitud en la historia boliviana, en el otrora Congreso de la República?

No que yo recuerde. La verdad, había un protocolo muy rígido cuando se hacían informes; los presidentes poco populares no daban informes. Entonces no recuerdo algo así. Sin embargo, sí recuerdo que hubo este tipo de agresiones en toda la gestión, desde 2020, desde que entró Arce, se están agarrando así.

Sí recuerdo que en los 90, por ejemplo, Tito Hoz de Vila se hincaba en el Hemiciclo, y lloraba. “¡Por qué Dios mío, por qué!”, gritaba ante algún empantanamiento o algo así. Y también otra cosa es que al MNR le gustaba poner mucho a sus barzolas (grupos de choque) en los palcos. No eran los propios congresistas, porque eran gente muy hecha a la digna, no se agarraban a puñetes, y si lo hacían, era fuera del Hemiciclo.

Hay una foto muy famosa de dos diputados liberales que se han agarrado a puñetes, pero se salen del lugar y se citan para pelear, eso es lo que solían hacer, pero en esto de las barzolas, era un grupo de choque que tenía el MNR, y cuando un diputado de oposición decía algo que no estaba a favor del MNR, lo insultaban, le gritaban, abucheaban, etc.

Más allá de esto, no. No se ha visto que se agreda de esa manera hasta dónde sé; quizás en la República temprana, pero ni así. Lo que pasa es que sí se sabían mantener en raya, no les gustaba protagonizar escándalos.

¿Son estas grescas síntoma de la polarización al interior del MAS?

Yo creo que dentro del MAS, sí. Yo creo que el índice de polarización en Bolivia está descendiendo principalmente porque estamos en la crisis económica; ya mucho no nos está importando si pititas, si masistas, si Camacho, si Morales; nos importa conseguir gasolina, lidiar con los precios que suben todos los días en los mercados.

El MAS sí se está polarizando, se están peleando mucho, aunque no falta el que tiene la teoría de que es todo un teatro, que esto está armado para que el 2025 manden a Andrónico (Rodríguez), que podría ser el que de alguna manera pueda heredar lo del Evo, pero más allá de las teorías sí se ve que se están peleando mucho, sí se ve que hay una división muy fuerte y un conflicto por el espacio de poder.

Por ejemplo, lo de Andrónico, que haya ganado con el apoyo de la oposición, probablemente los votos de Creemos que lo hayan llevado a la presidencia del Senado es muy interesante porque nadie se imaginaría que Creemos, que estaba tan enemistado con el MAS, incluso hasta la captura de Camacho, le dé su apoyo al evismo, que es el ala más radical.

Lo que pasa es que ahí hay negociaciones de cargos, de espacios de poder, que trascienden el conflicto político actual. Así que sí hay polarización, una fuerte división.

Por el momento ha ganado Arce, Evo Morales esta mañana levantó su huelga, sus bloqueos también fueron levantados, y eso le generó a él la impopularidad que pensó que iba a tener Arce, pero la gente ha tenido rechazo precisamente porque muchos productores venden sus productos en la fiesta de Todos Santos.

Esto le da un golpe a Evo, pero Arce tampoco está muy bien parado.

Los incidentes de ahora nos han demostrado que Arce tampoco está muy bien parado.

¿Cómo queda la imagen de la Asamblea Legislativa, tras este episodio?

Mal, muy mal. Es siempre muy vergonzoso, porque la Asamblea ha dejado de ser un espacio donde estaban pensadores, estadistas. Tú podías ver en el pasado a diputados de mucha talla, había seguramente discusiones, debates encendidos, pero siempre en el marco del respeto, siempre con el diálogo; y si se querían agarrar a puñetes era afuera de la Asamblea Legislativa, porque había cierto respeto.

En cambio, ahora cae muy mal que se empiecen a portar de esta manera, empezando por esta diputada (Juana Quispe, de la legislatura 2014-2020) que escupía su coca, que mascaba el cartón, en la anterior gestión.

Ahora habiendo tanto diputados del oficialismo como de oposición, asambleístas e igual senadores, aparecían borrachos y lo hemos visto en TikTok. Se están pegando, puñeteando, las mujeres jalándose el cabello. No es algo que uno debería ver, principalmente en personas que nos representan ¿Qué clase de representantes tenemos? Eso de ya cae mal.

Pero siento que a la sociedad le cae mucho peor el ver que estas personas ganan 22 mil bolivianos, que tienen viáticos para viajar donde quiera, tienen un seguro de salud que les cubre todos sus gastos en el centro médico que ellos elijan, pueden ir al más caro y el Estado les paga. Tienen asesores, chofer, un montón de facilidades que nosotros no tenemos.

Y los bolivianos vemos eso y nos da rabia, porque nosotros apenas estamos juntando para el pasaje, para la gasolina; sube todo y ver a estos señores que van sólo a pelearse a la testera, y ganan de eso, eso es lo que más rabia da.