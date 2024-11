Scarlett Johansson cumple 40 años: cuáles son sus looks más icónicos

Fuente: Infobae

El 22 de noviembre de 2024, Scarlett Johansson, una de las actrices más icónicas de Hollywood, celebra su 40 aniversario. Desde su debut en la gran pantalla, Johansson no solo ha demostrado ser una actriz de extraordinarias capacidades, reconocida con dos nominaciones al Oscar, sino que también se consolidó como un referente en la moda.

Su presencia en la alfombra roja marcó tendencia durante décadas, gracias a su habilidad para combinar la elegancia clásica con toques modernos que la mantienen en el centro de las miradas. Estos son 12 de sus looks más memorables que definieron su estilo único:

Un vestido de Alta Costura en Washington D.C.

En la cena de la White House Correspondents’ Association de 2024, Johansson destacó con un vestido de Giorgio Armani Privé (REUTERS) En la cena de la White House Correspondents’ Association de 2024, Johansson destacó con un vestido de Giorgio Armani Privé (REUTERS)

En abril de 2024, Scarlett Johansson asistió a la cena de la White House Correspondents’ Association (WHCA) mientras se encontraba promocionando Transformers. En esta película de acción, Scarlett da vida a Katherine Fields, una científica que desempeña un papel clave en la narrativa sobre el futuro de la humanidad y los Transformers. En la gala, se destacó con un vestido blanco de Giorgio Armani Privé, mostrando su impecable sentido del estilo.

Degradado de más a menos en la MET Gala 2018

Scarlett brilló con un vestido de Marchesa en la MET Gala 2018, mientras promovía Avengers: Infinity War (AFP) Scarlett brilló con un vestido de Marchesa en la MET Gala 2018, mientras promovía Avengers: Infinity War (AFP)

El 7 de mayo de 2018, brilló en la MET Gala con un vestido de Marchesa mientras estaba en plena promoción de Avengers: Infinity War. En esta entrega de la saga, Johansson interpretó nuevamente a Natasha Romanoff (Black Widow), un personaje clave en la lucha contra Thanos. El look, con detalles florales en el escote y una tonalidad degradada, reflejaba la sofisticación que caracteriza tanto su carrera como su estilo.

Un elegante escote en Londres

Durante el estreno de Transformers en Londres, Scarlett lució un vestido rojo con escote Bardot de Saint Laurent (REUTERS) Durante el estreno de Transformers en Londres, Scarlett lució un vestido rojo con escote Bardot de Saint Laurent (REUTERS)

Durante el estreno de Transformers en Londres, la actriz lució un vestido rojo de Saint Laurent con escote Bardot. En esta cinta, su interpretación como Katherine Fields no solo aportó profundidad a una historia cargada de acción, sino que también consolidó su presencia como protagonista en franquicias de gran presupuesto.

Aplique floral en el estreno de Asteroid City

En el estreno de Asteroid City en Nueva York, Johansson usó un look de Carolina Herrera con aplique floral (Backgrid/The Grosby Group) En el estreno de Asteroid City en Nueva York, Johansson usó un look de Carolina Herrera con aplique floral (Backgrid/The Grosby Group)

El 13 de junio de 2023, acudió al estreno de Asteroid City en Nueva York, una comedia dirigida por Wes Anderson, donde interpretó a Midge Campbell, una actriz con un papel crucial en un festival artístico ficticio. Su look de Carolina Herrera, con tirantes al cuello y un aplique floral, capturó la esencia vibrante de la película.

Un dos piezas de cuadros Vichy en Nueva York

Para el estreno de Fly Me to the Moon en 2024, eligió un conjunto de Prada de dos piezas de cuadros Vichy (REUTERS) Para el estreno de Fly Me to the Moon en 2024, eligió un conjunto de Prada de dos piezas de cuadros Vichy (REUTERS)

Para el estreno de Fly Me to the Moon el 8 de julio de 2024, optó por un conjunto de dos piezas de Prada. En esta película animada, prestó su voz a Ella, un personaje que forma parte de una aventura espacial llena de humor y corazón. Este look resaltó su versatilidad tanto en la moda como en la actuación.

Un toque de Barbie en Cannes

Scarlett Johansson deslumbra en Cannes 2023 con un vestido rosa de Prada promocionando Asteroid City (REUTERS) Scarlett Johansson deslumbra en Cannes 2023 con un vestido rosa de Prada promocionando Asteroid City (REUTERS)

En el Festival de Cannes 2023, Scarlett promocionaba Asteroid City, luciendo un vestido rosa de Prada con bordados de cristales. Este look reflejaba su capacidad para equilibrar estilos audaces y elegantes, mientras celebraba su papel en esta peculiar cinta de Wes Anderson, alabada por su estética única.

El asimétrico perfecto en los Oscar 2020

Elegancia y valentía en los Oscar 2020: Scarlett luce Oscar de la Renta en la afterparty (REUTERS) Elegancia y valentía en los Oscar 2020: Scarlett luce Oscar de la Renta en la afterparty (REUTERS)

En la afterparty de los Oscar 2020, lució un vestido asimétrico de Oscar de la Renta, mientras celebraba su nominación por Marriage Story y Jojo Rabbit. En estas películas, interpretó a Nicole Barber, una madre en proceso de divorcio, y a Rosie Betzler, una mujer de espíritu libre en medio de la Segunda Guerra Mundial, consolidando su posición como una actriz versátil y de talento excepcional.

El vestido rojo de los Globos de Oro 2020

Chris Evans y Scarlett Johansson el 5 de enero de 2020 en la 77ª edición de los Globos de Oro en California (REUTERS) Chris Evans y Scarlett Johansson el 5 de enero de 2020 en la 77ª edición de los Globos de Oro en California (REUTERS)

En la 77ª edición de los Globos de Oro, deslumbró con un vestido de Vera Wang. Esa noche estuvo nominada por su papel en Marriage Story, donde mostró una actuación desgarradora como una mujer enfrentando las complejidades del amor y la separación.

Cuello halter en los SAG Awards 2020

Scarlett brilla en los SAG Awards con un halter de Armani Privé representando su talento actoral (REUTERS) Scarlett brilla en los SAG Awards con un halter de Armani Privé representando su talento actoral (REUTERS)

Durante los SAG Awards, la estrella recibió nominaciones por sus papeles en Marriage Story y Jojo Rabbit. Su elección de un vestido halter de Armani Privé destacó por su elegancia clásica, en perfecta sintonía con la profundidad de sus actuaciones en ambas películas.

Verde esmeralda en los Oscar 2015

Durante los Oscar 2015, Scarlett apareció en un vestido verde de Versace, presentando Avengers: Age of Ultron Durante los Oscar 2015, Scarlett apareció en un vestido verde de Versace, presentando Avengers: Age of Ultron

En los Oscar 2015, presentó su papel en Avengers: Age of Ultron, donde retomó el rol de Black Widow. Su vestido verde de Versace simbolizaba fuerza y elegancia, características que también definieron su personaje en esta icónica saga de Marvel.

Plumas y lentejuelas en los BAFTA 2020

En los BAFTA 2020, Scarlett Johansson se destaca vistiendo Atelier Versace mientras es reconocida por Jojo Rabbit (REUTERS) En los BAFTA 2020, Scarlett Johansson se destaca vistiendo Atelier Versace mientras es reconocida por Jojo Rabbit (REUTERS)

En los Premios BAFTA 2020, brilló con un diseño de Atelier Versace, mientras su trabajo en Jojo Rabbit era reconocido. En este filme, dio vida a Rosie Betzler, una madre valiente y amorosa que desafía las normas en tiempos de guerra.

Corto y con escote en la espalda para <i>Endgame</i>

Vestida de Versace, Scarlett conoce el final de Natasha Romanoff en el estreno de Avengers: Endgame (AFP) Vestida de Versace, Scarlett conoce el final de Natasha Romanoff en el estreno de Avengers: Endgame (AFP)

En el estreno de Avengers: Endgame en 2019, Scarlett lució un vestido midi de Versace. La película marcó el desenlace de su papel como Natasha Romanoff, un personaje que se sacrifica heroicamente, dejando una impresión duradera tanto en la franquicia como en los fanáticos.