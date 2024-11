Se acaba la paciencia de sectores ante persistencia de la escasez de diésel

El presidente Luis Arce anunció que en 10 días se resolverá la escasez del carburante en Bolivia, pero pasó ese plazo y las filas de vehículos en las estaciones de servicio no cesan.

eju.tv

Juan Carlos Véliz / La Paz

El plazo de 10 días para la normalización en la provisión de diésel y la disminución de los precios de la canasta familiar anunciado por el presidente Luis Arce concluyó. El incumplimiento de los anuncios colmó la paciencia de varios sectores, entre ellos aliados del Gobierno, advirtieron con medidas de presión.

“Sin combustible no nos podemos mover, lo que sucedió la semana pasada por esos pollos que murieron, es que no les llegó alimento porque no había combustible. Se puede agudizar porque son 10 días que no vemos mejoras, no hay ninguna mejora en el abastecimiento”, lamentó ayer el presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), Omar Castro.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El productor alertó que las granjas afrontan graves problemas como consecuencia de la escasez de diésel. “Las granjas están cargadas no podemos recoger el grano, no podemos llevar alimentos, las incubadoras no trasladar pollitos bebé a otras granjas para repoblación a otros departamentos”, advirtió Castro.

El 10 de noviembre, en el marco de los festejos por los 214 aniversario del grito libertario de Potosí, Arce anunció que se activará un plan para que, en 10 días, se normalice la provisión de diésel y la disminución de los precios de la canasta familiar.

“Luego de los 24 días de bloqueos hemos agilizado un plan y prevemos que en 10 días vamos a resolver el tema de la falta de provisión de combustible y también la disminución de los precios de los principales productos de la canasta familiar. Estamos trabajando”, afirmó el Presidente en esa oportunidad.

El incumplimiento agotó la paciencia de sectores aliados del Gobierno como la federación de campesinos de La Paz que ayer dio 72 horas para la normalización en la provisión de combustibles debido al perjuicio a la producción agrícola en las comunidades.

“Estamos en emergencia en la Federación Tupac Katari porque en esta época estamos en periodo de siembra, nuestros hermanos ya no siembran ni hacen el arado con yunta, lo hacemos con maquinaria pesada y esta funciona con diésel”, afirmó el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Katari de La Paz, Javier Alejo.

También puede leer: Federación Tupac Katari del ala arcista da plazo de 72 horas al Gobierno para que distribuyan diésel al área rural, de lo contrario se movilizarán

El dirigente de los gremiales de El Alto, Toño Siñani, también recordó ayer al presidente Luis Arce que desde hoy se debería normalizar la provisión de combustibles y los precios de los productos deberían bajar.

“Si el Gobierno no va a solucionar nada, automáticamente las movilizaciones a nivel nacional se van a venir”, advirtió el dirigente.

Entre las medidas de presión ante el incumplimiento de las promesas del Mandatario están marchas en las calles y bloqueo de carreteras hasta que se normalice la dotación de energía.