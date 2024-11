Senado EE.UU. rechaza frenar venta de ciertas armas a Israel

El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles (20.11.2024) por amplia mayoría tres resoluciones presentadas por el senador independiente progresista Bernie Sanders que pedían el bloqueo de la venta de ciertas armas a Israel, en protesta por las operaciones militares en curso en Gaza y Líbano.

Un total de 79 senadores votaron contra las resoluciones que pedían prohibir la venta de munición de tanque de 120 milímetros; la venta de munición de mortero de alto explosivo de 120 mm y la venta de kits para transformar bombas no guiadas en armas guiadas de precisión.

Sanders denunció en el pleno que estas son armas «que se han utilizado con efectos devastadores contra los civiles de Gaza y Líbano» y aseguró que las restricciones no afectarían la capacidad de Israel para defenderse de los ataques.

Tomorrow I will bring to the Senate floor a series of votes to block the sale of offensive weapons to Israel: pic.twitter.com/0R9zkxtvYC

En una rueda de prensa el martes, Sanders declaró que Israel tiene «el derecho a responder al terrorífico ataque de Hamás» del 7 de octubre de 2023, pero que «el gobierno radical del primer ministro Netanyahu no ha emprendido solo una guerra contra Hamás, sino contra el pueblo palestino».

«Lo más doloroso es que la mayor parte de lo que está ocurriendo se hace con armas estadounidenses y con el dinero del contribuyente estadounidense», afirmó Sanders, quien mostró algunas fotografías de niños gazatíes afectados por los bombardeos y la hambruna.

As the Senate prepares to vote on blocking offensive weapons sales to Israel, let’s remember:

Netanyahu has violated international & U.S. law, violating human rights and blocking humanitarian aid.

It is illegal for our government to provide him with more offensive weaponry. pic.twitter.com/iuxYeg69m5

— Bernie Sanders (@BernieSanders) November 20, 2024