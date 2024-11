Senador Ajpi: De repente, no sé, Arce reciba algún regalo de EEUU por la entrega de Dávila

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, autorizó la extradición del excoronel Maximiliano Dávila. “Yo soy soberano, yo estoy en contra de cualquier extradición (…) Pidan a Estados Unidos que manden a un gringo aquí a pagar pena por delitos contra el estado boliviano, nunca nos van a dar, no hay tal reciprocidad”, aseguró el senador evista del MAS.

Senador del MAS Félix Ajpi. Foto: ANF

Fuente: ANF / La Paz

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi rechazó que el exjefe antidroga de Evo Morales, Maximiliano Dávila, sea extraditado a Estados Unidos; dijo que ojalá no nos enteremos de que el presidente recibió algún regalo de parte del gobierno estadounidense por entregar al coronel.

“De repente, no sé, no quiero pensar mal, Arce reciba algún regalo por la entrega de Dávila. Ojalá que no nos enteremos eso, no quiero pensar eso”, sostuvo Ajpi.

El miércoles se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sesión de Sala Plena, autorizó la extradición de Dávila. La justicia estadounidense lo investiga por los delitos de asociación delictuosa para importar sustancias controladas y asociación delictuosa para el manejo de armas relacionadas con el narcotráfico durante el gobierno de Morales.

Dávila fue investigado por la DEA por sus vínculos con operaciones en el tráfico de sustancias controladas durante la gestión de Morales y ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por su captura internacional. En 2022, fue detenido y enviado al penal de San Pedro, donde se encuentra hasta la actualidad.

El Gobierno ahora espera que el país norteamericano envíe un avión para recoger al coronel, luego de cumplir los protocolos diplomáticos, para que responda por los delitos por los que es investigado.

“Yo soy soberano, yo estoy en contra de cualquier extradición, ni por más atroz que haya sido el delincuente. Aquí tiene que pagar el boliviano. Pidan a Estados Unidos que manden a un gringo aquí a pagar pena por delitos contra el estado boliviano, nunca nos van a dar, no hay tal reciprocidad”, aseguró el senador del MAS.