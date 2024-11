Senador Montero afirma que Creemos no votó por sus carceleros y destructores del país en el Senado

El reelecto jefe de la Bancada de Creemos, senador Henry Montero, informó que los legisladores de la organización política del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no votaron por el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Andrónico Rodríguez, del ala evista, que fue reelecto para la Presidencia de la Cámara de Senadores.

Fuente: Prensa Creemos

“La Bancada de Creemos, como ya había manifestado, que no va apoyar a los masistas, sean del ala arcista o evista (…) Los cuatro miembros del Senado son camachistas y esa es la posición, tenemos el control (del voto) y ese nos da la tranquilidad de mirarle al pueblo boliviano que nosotros no hemos negociado con nuestros carceleros, no hemos negociado con quienes están destruyendo el país, es decir, con el masismo”, afirmó Montero.

Montero, en la rueda de prensa tras la elección de la directiva de la Cámara de Senadores, exhibió ante los medios de comunicación su voto de rechazo a la reelección del senador Andrónico Rodríguez, del ala evista que quebró la economía del país en los 14 años de gobierno y actualmente destruye con los bloqueos de los cocaleros del Chapare.

“Algo ha sucedido, en política no hay azares, ustedes ya vivieron una elección de la fiscalía donde el MAS se unió dentro de la votación para el nuevo fiscal. Los números son claros y se tiene que contabilizar, cada uno tiene su representación y, seguramente, la población boliviana hará sus propias conclusiones”, agregó Montero.

