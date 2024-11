Senador Paz: En el Chapare hay una guerrilla y Evo es el «comandante Morales»

El senador opositor de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, dijo este domingo que el Chapare es como Colombia con las FARC, ya que tiene un territorio, recursos y un comandante (Evo Morales), por lo que sostuvo que “no se puede dialogar con guerrilleros”.

“Para generar guerrillas, como en Colombia, se marca un territorio, como en Bolivia en el Chapare, donde hay una economía negra de la coca y el narcotráfico. Hay una milicia, que es el estado mayor del pueblo y un comandante, que es Evo Morales. Así se cumple el concepto de territorio, recursos, milicia y comandante, que es la base de la guerrilla que opera desde el Chapare”, sostuvo el senador, en declaraciones a radio Panamericana.

En ese contexto, y en referencia a un eventual diálogo entre los seguidores de Morales y el Gobierno, consideró que para dialogar se necesita paz. “Estamos como en Colombia, con un territorio guerrillero», aseguró.

“No se puede generar diálogo con grupos guerrilleros, porque además han tomado cuarteles, lo que se hace en Colombia. Estamos ante grupos que están por encima de las Fuerzas Armadas y la Policía, que están por encima de las autoridades electas, que pueden tomar carreteras, territorios”, declaró.

Por ello, se preguntó si lo que se busca es un “diálogo de paz detrás de un pedófilo bloqueador, proceso por el que es investigado el comandante Morales, que en su estructura lo llaman comandante”.

Paz expresó que teme que, con estas acciones, en el país la toma de cuarteles y los abusos a menores se conviertan en un hecho normal.

“Las mujeres, hijas, madres y esposas de los que están en esos cuarteles son las que piden clemencia al comandante Evo, para que no les hagan daño. ¿Dónde estamos? Debe haber indignación en las FFAA y en la Policía, porque son sus familias las que suplican”, expresó Paz.

“El Gobierno no tiene que dialogar con la guerrilla, tiene que hacerlo con la sociedad y establecer acuerdos y consensos, tiene que reunirse con la inmensa mayoría de los bolivianos, 11 millones, no con dos o tres mil. El presidente debe mirar a la nación y no al comandante Evo”.

Consideró que el presidente Arce no va a entrar al Chapare porque “esa soberanía ya no es nuestra, sino del comandante Evo, financiado por el narcotráfico”. “Eso hay que cortar, de lo contrario pasará lo que en Colombia en los últimos 40 años”, advirtió.