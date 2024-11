Senadora ‘arcista’ advierte un pacto entre opositores, Andrónico y Evo

La senadora del MAS arcista aseguró que Andrónico fue presionado para promulgar la Ley 075, para beneficiar y liberar a Evo Morales de sus procesos legales.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

Luego de que el actual presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Andrónico Rodríguez promulgó y sancionó la Ley 075 que dispone en cese de funciones de los Magistrados prorrogados, la senadora del MAS arcista, Ana María Castillo, aseguró en QNMP que existe un pacto firmado con los evistas para ayudar a Evo Morales de sus procesos.

La senadora Castillo, lamentó que Andrónico Rodríguez haya promulgado la ley 075, teniendo en cuenta que los actos del 6 de junio donde se sancionó anteriormente esta ley fue declarada nula, por lo que aseguró que esta nueva acción carece de legalidad.

“Me apena que la oposición se preste a estas situaciones, no sé por qué, parece que están de acuerdo de que Evo Morales, al no obtener su resultado en los bloqueos y no liberar sus procesos, ahora pretenda liberarse de sus investigaciones y de sus culpas con estas ilegalidades. De qué lado está la oposición, con esto confirma que realmente existe un acuerdo, un pacto firmado la gestión pasada y reafirmada hoy con la ilegalidad”

Según la senadora, Andrónico Rodríguez promulgó la ley 075 a pesar de la ‘ilegalidad’ por presión de personas que se encuentran detrás de él.

“Andrónico se siente desesperado con la espalda en la pared, presionado, pero él debe pensar primero en la Patria antes de cometer errores”, sostuvo la senadora arcista.

Castillo aseguró que en la promulgación de ley 075 existen grandes intereses y se preguntó ¿A quién le interesa en este momento que no existan magistrados que están persiguiendo al señor Evo Morales?

“Acá se llegaría a beneficiar grandemente al señor Evo Morales y por eso Andrónico está desesperado”, lamentó la senadora Castillo.