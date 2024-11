Andrónico Rodríguez promulga la ley que aprobó en junio pasado para cesar a los magistrados prorrogados

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Andrónico Rodríguez promulga la Ley 075. Foto: Los Tiempos

Boris Bueno Camacho / La Paz

Andrónico promulga ley que cesa a magistrados autoprorrogados, lo hizo como presidente interino de la ALP; ‘Se han dado cuenta del potencial de Bolivia’, dice Arce tras su participación en el G-20; y, recuperaron cuerpos de cuatro de las cinco personas asesinadas en el trópico de Cochabamba. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Andrónico promulga ley que cesa a magistrados autoprorrogados, lo hizo como presidente interino de la ALP

En ausencia de Luis Arce y en su calidad de presidente interino de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Andrónico Rodríguez, promulgó este martes la Ley 075, para Restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 parágrafo tercero, 184 parágrafo tercero y el 200 de la Constitución Política del Estado, que tiene por objeto realizar la cesación de funciones de las actuales altas autoridades del órgano judicial prorrogadas. En la lectura de la norma promulgada por la Cámara de Senadores, argumentó que, según el procedimiento legislativo y las normas vigentes, la norma que, no sea observada será promulgada por la presidenta o presidente del Estado y las leyes no promulgadas por el Órgano Ejecutivo en los plazos previstos.

– Gobierno rechaza promulgación de leyes por Andrónico Rodríguez

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó el martes que las leyes promulgadas por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, sobre cese de magistrados prorrogados y un crédito externo, no tienen validez jurídica, por lo que serán remitidas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de llegar al Ejecutivo para que vean acciones por haber sido vulnerados autos constitucionales. “Andrónico Rodríguez sabe que lo que hizo hoy no tiene ningún tipo de validez jurídica, no causa ningún tipo de efecto en atención a que esa sesión que habría convocado habría nacido muerta”, afirmó en alusión al fallo constitucional que anuló la sesión convocada por Rodríguez, donde se aprobaron las leyes ahora promulgadas y cuestionadas.

– EPU: En Naciones Unidas, sociedad civil boliviana denuncia violación de DDHH y el Gobierno no se presenta

En ausencia de la representación oficial de la administración de Luis Arce, la sociedad civil boliviana organizada expuso ante las Naciones Unidas en Ginebra, sus informes alternativos sobre la vulneración de Derechos Humanos y Ambientales, Derechos a Pueblos Indígenas y el deteriorado Estado de Derecho en Bolivia, entre otros temas relevantes, en el marco de la pre-sesión rumbo al Examen Periódico Universal (EPU) a celebrarse en enero del próximo año. “Como Gobierno, como cara del país si tendría que estar, hasta por diplomacia saber que hay delegaciones de Bolivia para asistir y saber qué son las preocupaciones, qué estamos diciendo aquí que tal vez no lo están escuchando”, señaló la lideresa indígena Ruth Alípaz.

– La CIDH recuerda las masacres de 2019 y dice que la búsqueda de la verdad continúa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó los cinco años de las masacres de Sacaba y Senkata, del 15 y 19 de noviembre de 2019, respectivamente, y afirmó que la búsqueda de la verdad “continúa”. “Bolivia: #CIDH reconoce y conmemora la lucha de la sociedad boliviana que continúa la búsqueda de verdad, justicia y reparación, a cinco años de las Masacres de #Sacaba y #Senkata y los diferentes hechos de violencia en 2019”, escribió el organismo en sus redes sociales. “A cinco años de las masacres de Sacaba y Senkata, justicia y reparación”, reivindicó el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un mensaje. El 19 de noviembre de 2019, Bolivia tuvo una de las jornadas más violentas.

– ‘Se han dado cuenta del potencial de Bolivia’, dice Arce tras su participación en el G-20

Concluida la Cumbre de Líderes del G-20, evento que reunió a las principales economías del mundo en Río de Janeiro, Brasil, el presidente Luis Arce señaló que la participación sirvió para mostrar que Bolivia “es un país de oportunidades”. “Ha sido sumamente provechoso, se han dado cuenta del potencial que tiene el país. Creo que hay mucho por hacer, hay que seguir trabajando para concretar todo lo que habíamos hablado con todas las autoridades”, señaló el mandatario. Arce destacó que esta fue la primera participación de Bolivia en uno de los foros económicos más importantes del planeta. En criterio del presidente, este hecho permitió al país exponer ante las economías más desarrolladas las preocupaciones de los países en desarrollo.

– Cotización del oro rompe todos sus récords, pero la exportación en Bolivia se desploma

La cotización de la onza troy de oro en octubre rompió todos los récords al llegar a $us 2.690,08, según reflejan datos del Instituto Nacional de Estadística (INE); sin embargo, desde la entidad estatal también exhiben que hubo un desplome en la exportación de oro metálico al tercer trimestre de la presente gestión. De acuerdo con las cifras de comercio exterior, la exportación de oro metálico cayó $us 1.435 millones; entre enero y septiembre del año pasado se exportó por valor de $us 2.014,3, mientras que en el mismo periodo de tiempo de la presente gestión solo se llegó a $us 578,6 millones, es decir, la caída es del 71,3%. El precio internacional del oro está por encima de los cinco mayores picos alcanzados en este 2024.

– YPFB dice que ‘de la noche a la mañana’ no se pueden eliminar las filas por diésel e insiste que será paulatino

Las filas de vehículos que persisten en las estaciones de servicio en busca de diésel no pueden eliminarse «de la noche a la mañana», ya que será de forma «paulatina», afirmó este martes Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). “Las filas tienen que disminuir paulatinamente, no se pueden eliminar de la noche a la mañana. En el caso de gasolina, si se han reducido y se han eliminado”, afirmó el gerente de Comercialización de YPFB, Joel Callaú. Según el viceministro de Transportes e Industrialización de Hidrocarburos, Adams Hurtado, ya fueron restablecidos los volúmenes de despacho de 7 millones de litros de gasolina y similar cantidad de litros de diésel que se tenían antes de los 24 días de bloqueo.

– Gobierno coincide con ganaderos de Santa Cruz en mantener la exportación de carne y perfila mesa técnica

Luego de una reunión con la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), el Gobierno coincidió en mantener la exportación de carne de res y perfiló una mesa técnica con los sectores involucrados para transparentar la información y evitar especulaciones. El encuentro fue fijado ante el paro nacional indefinido convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) que denunció incremento de precios, lo que afecta a los detallistas. El punto central fue el análisis a la exportación de la carne que, según Contracabol, ocasiona perjuicios a su sector. Sin embargo, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, descartó afectación en el mercado nacional.

– Recuperaron cuerpos de cuatro de las cinco personas asesinadas en el trópico de Cochabamba

La tarde del martes, la Policía y Bomberos lograron recuperar los cuerpos de cuatro personas torturadas y asesinadas en una comunidad del trópico de Cochabamba, mientras que el quinto cuerpo aún no fue hallado, según el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera. “Se ha logrado encontrar una fosa común en la cual han sido enterradas cuatro personas y en las siguientes horas encontraremos también el cuerpo del señor Cristian Cerna, ellos han sido acribillados a través de un ejercicio de violencia”, confirmó Aguilera. En relación con los sujetos que están implicados de forma directa en el asesinato, la autoridad dijo que existen cuatro personas identificadas, de las cuales, una ya está en calidad de aprehendida.

– Bolivia empata 2-2 con Paraguay y se complica

Ervin Vaca (17’) y Miguel Terceros (78’), marcaron los goles para la Verde, mientras que Miguel Almirón (71’) y Julio Enciso (90’) marcaron el empate, resultado que perjudica a la verde que con 13 puntos se mantiene en zona de repechaje, pero debe esperar que Venezuela pierda frente a Chile para poner mantenerse en esta posición. El primer tiempo tenía muy esperanzada a Bolivia que cerró 1-0 a su favor.Bolivia travel. El equipo dirigido por Villegas generó dos oportunidades claras en el primer tiempo que no lograron concretar. La más destacada fue a los 44 minutos, cuando Roberto Carlos Fernández, tras una precisa habilitación de Ramiro Vaca, quedó mano a mano con el portero, pero su remate fue directo al cuerpo del guardameta.