Senadora Barrientos denuncia que “corrió” Bs 30.000 para reelegir a Andrónico y un evista lo niega

eju.tv / Video: Periodista Alvaro Apaza

Lidia Mamani / La Paz

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, afirmó que la fuerza política a la que pertenece acordó no apoyar a ningún candidato oficialista en la elección del presidente de la Cámara de Senadores, pero pese a ello Andrónico Rodriguez fue reelecto, mismo que atribuyó a la “corrida” de dinero de Bs 30.000 que se pagó por cada voto. Ese hecho fue negado por el legislador evista, Roberto Padilla.

“Es lamentable lo que sucedió en este Senado, es lamentable que senadoras y senadores no den la cara por su voto. Yo he votado por el no y lo voy a consignar en el acta, lamento profundamente a las prácticas a las que se han llegado, los 30.000 bolivianos que se han ofrecido, las cosas que se han hecho, lo lamento y lo reprocho, así no se construye el país”, denunció públicamente Barrientos, en referencia al supuesto pago de Bs 30.000 que recibieron sus colegas de su bancada por votar a favor de Andrónico.

Entretanto, el legislador Padilla aseguró que se reeligió a Andrónico por el trabajo que hace y, en su criterio, las personas que denuncian estos hechos, son los que han perdido y aseguró que no incurren en ese tipo de prácticas.

“Se ha tenido una directiva elegida democráticamente, no es nuestro estilo, si es que perdemos, lo aceptamos y si ganamos, igual. Los que denuncian estos hechos, deben tener pruebas y presentarlos a las instancias que corresponda, ya que no sólo se trata de manchar la imagen del presidente Andrónico, sino que se tiene que ser serios”, insistió.

Las declaraciones de ambos legisladores se dan luego de que en esta jornada, de los 36 senadores del pleno, 20 votaron a favor de Andrónico, 14 por el no y dos, nulo. Aunque hace días se dijo que no iban a apoyarlo por los bloqueos que acataban los evistas en diferentes regiones del país, en perjuicio de la población boliviana.

La Directiva 2024-2025

La directiva del Senado para la Legislatura 2024-2025 es presidida por Andrónico Rodríguez; seguida por la primera vicepresidenta, Gladys Alarcón (MAS); segunda vicepresidenta, Andrea Barrientos (CC); primer secretario, Roberto Padilla (MAS); segunda secretaria, Claudia Egüez (Creemos) y tercer secretario, Miguel Pérez (MAS).

Además, los nuevos jefes de Bancada en la Cámara Alta son: Luis Adolfo Flores (MAS), Luis Guillermo Seoane (CC) y Henry Montero (Creemos).