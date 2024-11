Taylor Swift se impuso en la premiación de los MTV Europa 2024

La cantante arrasó con tres galardones durante la premiación que se realizó el 10 de noviembre en Manchester, Reino Unido.

Fuente: Infobae

Virginia García

Los MTV Europe Music Awards (EMA´s) se llevaron a cabo este 10 de noviembre en la ciudad de Manchester de Reino Unido y reunió a los más importantes artistas de distintas generaciones y nacionalidades para premiarlos por sus contribuciones. Quien destacó por la cantante que más galardones se llevó a casa fue Taylor Swift, ya que ganó tres de las seis categorías en las que estaba nominada.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La intérprete de “Shake It Off” obtuvo la estatuilla a “mejor artista”, en la que compitió con Beyoncé, Billie Eilish, Poste Malone, Rayo y Sabrina Carpenter. “Mejor en vivo”, aquí sus contrincantes fueron Adele, Coldplay, Rayo, Doja Cat y Travis Scott. “Mejor video” (por su colaboración con Post Malone), en la que superó a Ariana Grande, Charli xcx, Eminem, Kendrick Lamar y LISA (en colaboración con Rosalía).

Por su parte, no recibió el premio en la categoría “mejor colaboración”, en la que ganó Lisa y Rosalía, así como “mejor pop” (Ariana Grande) y “los fans más grandes”.

Otros ganadores de los MTV EMA´S

A continuación te dejamos la lista de los ganadores del resto de las categorías de los MTV EMA´S:

Mejor Artista Africano

– Tila (GANADORA)

– Ake

– Ayra Starr

-DBN Gogo

– Diamante Platinoz

– TitoM y Yuppe

Mejor Artista Asiático

– BINÍ (GANADOR)

– ILIT

– Mahalini

– MASDO

– Sakurazaka46

BINI son ganadoras del MTV EMA´S como mejor artista asiático (Créditos: Instagram / BINI)

Mejor Artista Australiano

– Sia (GANADORA)

– Confidence Man

– CYRIL

– Kylie Minogue

– The Kid LAROI

– Troye Sivan

Mejor Artista Holandés

– Roxy Dekker (GANADORA)

– Jonna Fraser

– Mr. Belt & Wezol

– Claude

– Son Mieux

Roxy Dekker ganó como mejor artista holandés

(Créditos: Instagram/ Roxy Dekker)

Mejor Artista Indio

– Mali (GANADORA)

– Armaan Malik

– Chirag Todi

– Dee MC & EPR

– Hanumankind

– Kamakshi Khanna

Mejor Artista Israelí

– Noa Kirel (GANADORA)

– Shahar Saul

– Shahar Tavoch

– Agam Buhbut

– Anna Zak

Mejor Artista Nórdico

– Zara Larsson (GANADORA)

– Alesso

– Girl in red

– Laufey

– Swedish House Mafia

Zara Larsson es elegida como mejor artista nórdico

(Ian Gavan/MTV via REUTERS)

Mejor Artista Portugués

– Bárbara Bandeira (GANADORA)

– Bárbara Tinoco

– Dillaz

– Ivandro

– Slow J

Mejor Canción

– Sabrina Carpenter con Espresso (GANADORA)

– Ariana Grande con we can’t be friends (wait for your love)

– Benson Boone con Beautiful Things

– Beyoncé con TEXAS HOLD ‘EM

– Billie Eilish con BIRDS OF A FEATHER

– Chappell Roan con Good Luck, Babe!

Mejor Artista Nuevo

– Benson Boone (GANADOR)

– Ayra Starr

– Chappell Roan

– LE SSERAFIM

– Teddy Swims

– The Last Dinner Party

– Tyla

Mejor “Push”

– LE SSERAFIM (GANADORES)

– Ayra Starr

– Chappell Roan

– Coco Jones

– Flyana Boss

– Jessie Murph

– Laufey

– Mark Ambor

– Shaboozey

– Teddy Swims

– The Warning

– Victoria Monét

Mejor Hip-Hop

– Eminem (GANADOR)

– Central Cee

– Kendrick Lamar

– Megan Thee Stallion

– Nicki Minaj

– Travis Scott

Mejor Artista Latino

– Peso Pluma (GANADOR)

– Anitta

– Bad Bunny

– KAROL G

– Rauw Alejandro

– Shakira

Mejor Artista Alternativo

– Imagine Dragons (GANADOR)

– Fontaines D.C.Hozier

– Lana Del Rey

– Twenty One Pilots

– YUNGBLUD

Mejor Artista de Rock

– Liam Gallagher (GANADOR)

– Bon Jovi

– Coldplay

– Green Day

– Kings of Leon

-Lenny Kravitz

– The Killers

Mejor Artista K-Pop

– Jimin (GANADOR)

– Jung Kook

– LE SSERAFIM

– LISA

– NewJeans

– Stray Kids

Mejor Artista de Electrónica

– Calvin Harris (GANADOR)

– David Guetta

– Disclosure

– DJ Snake

– Fred Again..

– Swedish House Mafia

Mejor Artista R&B

– Tyla (GANADORA)

– Kehlani

– SZA

– Tinashe

– USHER

– Victoria Monét

MEJOR ARTISTA ESPAÑOL

– Lola Indigo (GANADORA)

– Ana Mena

– Belén Aguilera

– Dani Fernández

– Mikel Izal