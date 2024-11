Testigo relata como persiguió al delincuente que baleó a una odontóloga de Mairana

Un testigo se convirtió en pieza fundamental para intentar capturar al delincuente que, la mañana de este jueves, atacó a la odontóloga Diana H.T.H., de 27 años, disparándole en dos ocasiones para robarle su vehículo.







El testigo, quien transportaba a su esposa al trabajo, relató el tenso momento: «Mi esposa trabaja con la doctora, y mientras la llevaba a su fuente laboral, vi su auto y más adelante otro vehículo haciéndome señas. Cuando me acerqué, ella me dijo: ‘me robaron la movilidad’, pero no me di cuenta de que había sido baleada.»

Lejos de quedarse inmóvil, el hombre decidió actuar. «Empezamos a seguir a los sospechosos hasta Todos Santos, donde avisamos a la Policía,» relató. Su rápida intervención permitió alertar a las autoridades y trazar la posible ruta de escape del atracador.