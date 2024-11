Trabajadores de la Caja Petrolera de Salud en paro nacional y huelga de hambre piden la destitución del gerente general

La dirigencia asegura que las condiciones en que se presta el servicio a los asegurados son deficientes, porque no existen equipos, insumos, ni medicamentos, para prestar una atención idónea a los afiliados.

Los trabajadores de la Caja Petrolera de Salud (CPS) llevan adelante un paro nacional de actividades y una huelga de hambre en La Paz con la participación de representantes de todo el país, para exigir la destitución del director ejecutivo de esa institución del seguro social de corto plazo, David Martínez, a quien responsabilizan por la difícil situación que atraviesa la entidad debido a las carencias por la que califican como una mala administración.

Médicos y trabajadores se oponen a la gestión de Martínez y solicitan a las entidades correspondientes el cambio de la administración actual, porque existen varios problemas y carencias que repercuten en la atención eficiente a los asegurados y beneficiarios, como la escasez de insumos y medicamentos, así como la falta de reposición de equipos obsoletos que ya cumplieron su vida efectiva, pero que aún continúan en funcionamiento por la fuerza de las circunstancias.

En la vigilia instalada en puertas de la oficina principal de la CPS se leen letreros como: ‘por la falta de insumos y medicamentos estamos en la calle’, ‘estamos en contra de la mala gestión y la mucha corrupción’, ‘esta es la sangre de los trabajadores’ o, ‘Martínez incapaz renuncia’, entre varios otros, los cuales tienen una característica, todos fueron escritos con la sangre de los trabajadores que la utilizan a manera de tinta para expresar su molestia por la situación de esa institución.

“Estamos pidiendo la destitución del doctor Martínez por cuatro años de gestión ineficiente; no tenemos medicamentos, no tenemos insumos, no hay ítems en salud, no hay médicos para que atiendan a los afiliados, nuestros equipos ya son obsoletos, no tenemos tomógrafo en Santa Cruz, en La Paz no tenemos resonadores, falta muchísimo equipamiento para atender con calidad y calidez a los asegurados”, apunto uno de los dirigentes de los trabajadores de esa institución que pertenecen al distrito de Santa Cruz.

En ese sentido, el representante de los funcionarios de la CPS aseguró que la medida que se lleva adelante en todo el territorio nacional es hasta que se disponga la destitución de Martínez o este renuncie, porque, además sobre el director ejecutivo pesan denuncias sobre hechos de corrupción con una afectación millonaria a la entidad de salud, los cuales están avalados con la documentación correspondiente, según dijo.

“Vamos a estar aquí hasta que se de esta destitución, ya no se puede más aguantar, aparte de eso, se ha presentado documentación de una supuesta corrupción de más de 10 millones (de bolivianos); si no se lo destituye las medidas de presión se van a radicalizar, aquí estamos (trabajadores) de todo el país y están llegando más compañeros para reforzar los piquetes de vigilia en la oficina principal”, afirmó.

Las protestas de los funcionarios de la Caja Petrolera iniciaron hace un mes, en principio con medidas escalonadas; pero, ante la desatención del Ministerio de Salud y Deportes a sus demandas, determinaron el inicio de un paro indefinido a partir de la pasada jornada y una huelga de hambre que se cumple en la sede de Gobierno con la participación de representantes de los trabajadores de todo el país, medidas que serán radicalizadas si no se atienden sus peticiones.