Transportistas acusan al gobierno de disfrazar los combustibles corrientes como premium

El dirigente Pedro Quispe asegura que no existe el combustible premium y que tan solo se trata del diésel y gasolina normales comercializados con un precio elevado.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El secretario Ejecutivo de la Confederación de Chóferes de Bolivia, Pedro Quispe, asegura que el diésel ULD y la gasolina premium no existen en el país y que son combustibles regulares los que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos comercializa a un precio elevado en las estaciones de servicio; por lo tanto, retó a los directivos de la estatal petrolera a demostrar que existe la importación de carburantes mejorados con los documentos de importación correspondientes.

El dirigente expresó sus dudas sobre la importación de esos carburantes y conminó a YPFB a informar de qué país importó estos, habida cuenta que los proveedores de hidrocarburos envían grandes cantidades y no asignan cupos mínimos como habría ocurrido con Bolivia con el país; en agosto pasado el presidente Luis Arce anunció la venta de las gasolina Premium Plus y la Ultra Premium 100 en todo el territorio nacional como alternativa a la especial; en tanto, desde el mes pasado se comercializa el Diesel ULS; las tres sin costo subvencionado.

“Para mí el premium no existe, ahora hay que preguntar de qué país han traído (los combustibles) y qué buque ha traído esa pequeña cantidad, a mí me da risa. ¿Eso han traído de Rusia? Me pregunto; ¿en qué embarcación ha venido esa cantidad de premium, no existe. Si ha descargado combustible en puerto peruano a los tanques, Perú carga para su consumo y para Bolivia del mismo tanque traemos, no hay otro diésel, la gasolina es lo mismo, aquí estarán pintando el color para evitar el contrabando, puede ser”, aseveró.

El dirigente acotó que si el gobierno no tiene la posibilidad de pagar por la gasolina y diésel que se consumen en el país y cuya escasez provoca un grave problema para los sectores productivos y económicos, así como al transporte, menos va a tener para adquirir otro tipo de líquidos que tienen un precio más alto en los países productores; en consecuencia, ratificó que el combustible que se distribuye en el país bajo otras denominaciones es solamente el corriente.

“Si no tienes la posibilidad de comprarte Coka Quina, cómo puedes comprarte un Red Bull que es mucho más caro; en los surtidores están vendiendo (la gasolina) especial, la común a un precio elevado. ¿Qué es lo que necesita el pueblo? La especial. El taxista, el minibusero, el interprovincial, el mismo particular; acaso para la gente rica nomás va a haber gasolina y para el pobre no; lo del diésel es otro invento”, cuestionó el transportista.

Características

Gasolina Premium Plus

Tiene un octanaje de 95, la gasolina especial cuenta con 85 octanos. El octanaje se refiere a la capacidad para resistir la detonación prematura en el motor, aspecto que influye en el rendimiento del vehículo. Se comercializa a un precio de Bs 6,18.

Gasolina Ultra Premium 100

Esta gasolina tiene un octanaje mínimo de RON 99, y se formula con un 88% de Gasolina Base y un 12% de etanol anhidro. Es una opción adecuada para vehículos de alto rendimiento y ofrece un rendimiento óptimo en motores de última tecnología. Su precio es de Bs 6,82.

Diésel ULSD (Ultrabajo en Sulfuro)

Este combustible es una mezcla de biodiésel y diésel oil base, tiene un precio de Bs 6,88 el litro. Este producto contiene un mayor índice de cetano, elemento que mide el grado de autoignición del combustible durante la combustión.