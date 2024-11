Transportistas retoman los bloqueos por ausencia de diésel en El Alto

Los choferes señalan que tomarán otras medidas ante la desatención gubernamental a este conflicto que afecta la economía del sector

eju.tv / Videos: Red América TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Un grupo de transportistas retomó el bloqueo en la ruta de El Alto a Oruro, a la altura de la zona de Senkata, porque son varios días que no pueden cargar combustible para desarrollar sus labores cotidianas, pese a que las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguraron que desde este jueves se iba a iniciar el proceso de normalización en la distribución de carburantes en todo el país.

Uno de los representantes de los conductores expresó su malestar por la situación que atraviesa el sector del transporte, debido a que están tres o cuatro días a la espera de diésel y que no se tiene ninguna respuesta de la estatal petrolera sobre el abastecimiento de combustibles que necesita de manera urgente el transporte en general; al respecto, advirtió al gobierno que iniciarán las movilizaciones y bloqueos si no da una solución pronta a ese problema.

“El gobierno que se atenga a las consecuencias, porque la gente ya está cansada; estamos ya tres o cuatro días, incluso hay compañeros que están mal de salud y hasta ahora no tenemos una respuesta del gobierno y mucho menos de YPFB, pura mentira y mentira de este gobierno, el ministro de Hidrocarburos se hace la burla del transporte pesado; señores del gobierno, recapaciten y piensen en atender urgentemente esta necesidad”, señaló.

Además, aseguró que el gobierno miente para eludir su responsabilidad en el desabastecimiento, ya que el conflicto de la escasez de combustible se arrastra desde el pasado mes de junio, fecha en la que las autoridades del Ejecutivo se comprometieron a regularizar la dotación de diésel y gasolina, pero que quedaron solo en promesas, sin reparar en que el daño al sector es irreversible por la afectación a su trabajo y a la capacidad de las obligaciones con las entidades financieras y el mismo Estado.

“¿Y los impuestos? ¿Nuestros gastos? ¿Quién se preocupa de esa situación? Realmente es muy lamentable lo que está pasando en nuestro país; incluso nos venden agua en vez de diésel, ¿qué creen que las máquinas funcionan con agua? Y encima se dan el lujo de negar, pese a que tenemos el producto en la mano que es agua. Y se niegan, nos acusan de mentirosos y ahora cuántas máquinas están echadas a perder. Alguien tiene que ponerse la mano al pecho y dar solución a esta situación”, explicó.

Otro de los movilizados explicó que en la planta de Senkata les dicen que va a llegar diésel, pero no sucede ello y se ven impedidos de trabajar y llevar el sustento a sus hogares, además que en varias estaciones de servicio que cuentan con el combustible racionan la cantidad, lo que afecta al desenvolvimiento normal de sus labores; otro de sus compañeros dijo que la medida se toma nuevamente porque la pasada jornada levantaron el bloqueo porque hubo el compromiso de retomar el suministro, hecho que no sucedió.

“Ha llegado una cisterna que solo ha abastecido a 30 camiones en este surtidor; lamentablemente, nosotros estamos haciendo fila hace cuatro o cinco días, hay compañeros que son del interior y ya no tienen ni víveres ni con qué alimentarse, ya no tienen viáticos ni con qué vivir, no hay servicios básicos por estos lugares para que los compañeros utilicen, en sus camiones tienen que sufrir, cuántas familias estamos aquí y de estos carros parados tenemos que seguir pagando los impuestos”, reclamó.