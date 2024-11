Transportistas son víctimas de robo de autopartes en medio de la larga espera por combustible

Conductores que se encuentran esperando poder cargar diésel han denunciado que antisociales merodean las zonas y sustraen llantas, baterías y demás autopartes

A diario, cientos de conductores deben realizar largas filas en las estaciones de servicio en busca de combustible en diferentes estaciones de servicio, esperando varias horas e incluso días para poder cargar sus vehículos. Pero a esto se suma que los transportistas están siendo víctima de robo en medio de la espera.

[Foto: Marcelo Beltrán – UNITEL] / Robo de autopartes

Los choferes del transporte pesado denuncian que antisociales, aprovechándose de la situación, llegan a sustraer de sus motorizados autopartes, mientras ellos están parados en los alrededores de los surtidores.

“Estamos bien preocupados con esta delincuencia, a veces vienen a golpear, nos están siguiendo, miran que está vacío. Estamos sufriendo nosotros, sin dormir día y noche estamos haciendo fila, cuatro días estoy haciendo fila yo, y la verdad estamos muy preocupados, quisiéramos que nos colaboren con la investigación para capturar a esos delincuentes”, indicó un conductor a UNITEL.

Los choferes afirman que hay videos de algunas cámaras de seguridad que captaron estos robos, por lo que piden ayuda para atrapar a estos sujetos.

“Hay videos que he conseguido entonces con eso, ojalá, quiero que me ayuden en capturar. No solo se querían llevar las llantas sino también las baterías, ya estaban aflojadas para llevárselas y se han escapado. Ayer justamente igual, ya estaba aflojado de un tráiler, y le hemos hecho corretear ahí justo al mediodía, en pleno día ha pasado eso”, contó.