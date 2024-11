Transportistas y personal de aseo cortan rutas en El Alto por diésel

Los choferes cortaron la circulación desde la mañana de este martes, en tanto que trabajadores de la empresa de aseo Trébol se sumaron a la medida.

En la ciudad de El Alto, transportistas y personal de aseo urbano bloquearon este mediodía de martes la avenida Juan Pablo II, en inmediaciones de la Cruz Papal, para protestar por la falta de diésel. La medida fue replicada en cercanías de la tranca de Laja, donde se quemaron neumáticos y los motorizados cortaron la circulación.

«Nosotros esperamos desde el día domingo y no ha llegado. Nos dicen ‘va a llegar y va a llegar’, pero nunca llega, entonces estamos aquí desesperados, estamos sin bañarnos, toda la noche sin dormir, esperando incluso con las familias, no hay (combustible), nos están haciendo sufrir aquí«, declaró a Unitel una de las personas que participaba de la medida de presión en la Cruz Papal.

En la salida de la ciudad, cerca de la tranca de Laja, los conductores de motorizados de transporte pesado bloquearon la carretera para exigir la atención del Gobierno y recibir el diésel que necesitan.

«Los transportistas en todo momento estamos perjudicados, estamos parando. Aquí hay tres días que estamos y no tenemos las respuestas hasta el momento, si va a haber mañana, no va a haber, nos dicen para mañana, nos dicen para pasado, al final no sabemos cuándo vamos a tener combustible, estamos muy perjudicados y quisiéramos que solucionen. El Gobierno, las autoridades de yacimientos anunciaron que a partir de este lunes, la situación no cambia», lamentó otro de los choferes.

En El Alto, en la avenida Juan Pablo II, los trabajadores de la empresa de aseo urbano Trébol se sumaron al corte de la vía porque se quedaron sin carburante para salir a recoger la basura de la ciudad.

YPFB y la ANH aseguraron que el problema del desabastecimiento estaría resuelto el fin de semana, pero las filas continúan y los sectores productivos son algunos de los más perjudicados por la falta de diésel y gasolina.