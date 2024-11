Tras operativo de desbloqueo, se registran 16 cortes de ruta en Bolivia en este feriado por el Día de los Difuntos

La mayor cantidad de bloqueo están entre las rutas antigua y nueva de Santa Cruz y Cochabamba. El viernes se desbloqueó la carretera al occidente del país; sin embargo, los que bloquean descartaron cuarto intermedio

[Foto: Mario Rocabado- Unitel] / Uno de los bloqueos que persiste este sábado está en el Puente Ichilo, Santa Cruz

Fuente: UNITEL Persisten 16 bloqueos en el país en este feriado por el Día de los Difuntos, según el informe de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). La mayor cantidad está en las rutas antigua y nueva que unen Cochabamba con Santa Cruz.





El viernes, la Policía con apoyo de los militares logró despejar la carretera al occidente del país y se dejó un contingente para resguardar las zonas recuperadas, entre estas Parotani, donde se registraron enfrentamientos. No obstante, persisten 14 puntos de protesta en Cochabamba y dos en Santa Cruz.

El viernes en la noche, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó a 55 personas que fueron aprehendidas en medio del operativo de desbloqueo.

Tras el operativo de desbloqueo, los movilizados descartaron acatar un cuarto intermedio. “Consultando a las bases, a los diferentes puntos de bloqueo y organizaciones matrices, no aceptan ningún cuarto intermedio. El pueblo no quiere cuarto intermedio, el Gobierno nos ha humillado, por tanto no hay cuarto intermedio”, señaló Humberto Claros, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de línea evista la noche del viernes.

A nivel nacional las protestas cumplen este sábado 20 días. Esta medida es impulsada por evistas, que exigen que se anulen los procesos contra el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales y también piden que se asignen soluciones a sus demandas.

El viernes igual Morales instaló una huelga de hambre.

