Por más de una hora en una ambulancia un hombre buscaba atención médica luego de haber sido apuñalado.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno

La madrugada de este viernes 8 de noviembre, al promediar las 4:30 en la avenida América y Sombrero de Chola, un hombre en presunta situación de calle fue apuñalado por dos desconocidos con un arma blanca.

Personal policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se hizo presente en el nosocomio, donde se encontraba la persona apuñalada. Los agresores se habían dado a la fuga, pero fueron capturados y llevados hasta dependencias policiales.

Tras sufrir la agresión, el sujeto quedó muy mal herido en el suelo y recibió los primeros auxilios por una ambulancia privada, posteriormente fue llevado hasta el Hospital Cochabamba, sin embargo, luego de más de una hora de espera en emergencias del nosocomio no recibió atención.

“Le brindamos los primeros auxilios y trajimos hasta el hospital, fue herido en el muslo derechos, pero hasta el momento no ha recibido atención, indican que no hay camas o espacio, el encargado de emergencias está en cirugía, si no es valorado, no será atendido (…)”, indicó el paramédico privado que brindó la atención.

Trasladan a un hombre apuñalado a un hospital y le niegan la atención por falta de espacio. Foto: Red Uno

En la camilla y con el muslo derecho visiblemente afectado, mientras el paciente continúa esperando por atención médica.