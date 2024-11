TSE sobre ampliado de Lauca Ñ: “No corresponde pronunciarse sobre un acto partidario del que no participamos”

Fuente: Unitel

En un ampliado realizado el domingo en el trópico de Cochabamba, los grupos evistas ratificaron a Evo Morales como único candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) y exigieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que reconozca el congreso de 2023 que se hizo en la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Lauca Ñ en donde se decidió el respaldo al expresidente.

Al respecto, este lunes, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, dijo que este órgano reconoce los ampliados, los eventos partidarios, en donde hay participación de un equipo o una comisión que es enviada por el órgano.

En ese contexto, indicó que en el caso del encuentro que realizaron los seguidores de Morales este domingo no hubo un “acompañamiento” electoral, por lo que no les corresponde pronunciarse al respecto.

Desde el órgano electoral se indicó en reiteradas ocasiones que el congreso de Lauca Ñ incumplió con un requisito del mismo estatuto del MAS, que indica que estas reuniones deben convocarse en consenso entre la dirección nacional y las organizaciones matrices que integran el partido, lo que no ocurrió por la pelea interna en el oficialismo entre los seguidores de Evo y los del presidente Luis Arce.

“En este caso, no hemos participado, por lo tanto, no podemos pronunciarnos de un acto partidario en el que el Órgano Electoral no ha derivado, no ha acompañado, no ha observado el desarrollo del mismo”, dijo Vargas a los medios de comunicación, en respuesta al pedido que hacen los sectores evistas.

Fallo del TCP, cuestionado por el bloque evista

El reciente fallo constitucional que confirmó que solo puede haber una reelección continua o discontinua, es rechazado por los seguidores de Evo Morales, que cuestionan a los magistrados “autoprorrogados” que emitieron esa sentencia.

En el ampliado de este domingo, Morales sostuvo que “se ha demostrado que Evo está habilitado para las elecciones de 2025” y destacó que quienes intervinieron en la reunión “ratificaron nuevamente” que él “es el único candidato” del oficialista MAS.

El viernes se conoció una sentencia firmada por los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) René Espada y Gonzalo Hurtado que establece que las autoridades electas en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial tienen “el ejercicio de su periodo de mandato, únicamente por dos periodos, sean estos continuos o discontinuos sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato”.