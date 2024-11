Último Día del Peatón en Cochabamba este año: ¿Cuándo y en qué horarios se vivirá la ‘jornada verde’?

“No se van a otorgar autorizaciones, si no cuentan con la justificación correspondiente”, remarcó, Rojas, tras enfatizar que la Municipalidad solo entregará 200 permisos vehiculares.

Fuente: Opinión

La última jornada del Día del Peatón del año en la Llajta tendrá lugar este domingo 1 de diciembre.

Así lo confirmó este lunes el alcalde, Manfred Reyes Villa, quien aseguró que la Municipalidad se prepara para que los habitantes del valle cochabambino vivan una exitosa jornada amigable con el medioambiente y en familia.

“Estamos preparando, con todas las condiciones, para que este domingo realicemos el Día del Peatón”, resaltó, Reyes Villa, tras asegurar que esta actividad contará con varios eventos y todo el apoyo de las dependencias municipales.

HORARIOS

Pero, ¿A qué hora empieza y finaliza la jornada verde? De acuerdo a la normativa, este último Día del Peatón arrancará a las 09:00 y finalizará a las 18:00. Es decir, Cochabamba vivirá ocho horas continuas sin contaminación y con gran cantidad de actividades educativas enfocadas en el cuidado del medioambiente.

PERMISOS DE CIRCULACIÓN

Al respecto, el responsable de Movilidad Urbana de la Alcaldía, Heber Rojas, informó que la Municipalidad no entregará más de 200 permisos de circulación. Los justificativos serán claves para aprobar, observar o rechazar los mismos.

La Alcaldía habilitará el sistema digital para solicitar autorizaciones mañana miércoles, 26 de diciembre, y entregará los permisos el viernes.

“No se van a otorgar autorizaciones, si no cuentan con la justificación correspondiente”, remarcó, Rojas, tras enfatizar que ese día, la Municipalidad aplicará un control riguroso que será apoyado con grúas, grampas y un gran despliegue de personal de la Guardia Municipal, a fin de garantizar que no exista circulación de vehículos no autorizados.