Un buque de la Armada de Nueva Zelanda encalló en Samoa y se hundió tras un error del piloto automático

Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El buque de la Armada de Nueva Zelanda, HMNZS Manawanui, encalló y se incendió en un arrecife frente a la costa de Samoa debido a una serie de errores humanos, según las conclusiones preliminares de una Corte de Investigación Militar.

Todos los 75 tripulantes evacuaron de forma segura, pero el buque especializado en buceo e hidrográfica, que estaba en servicio desde 2019, fue declarado perdido tras el incidente ocurrido en octubre.

“El autopiloto no fue desactivado cuando debía haberlo sido, lo que llevó al buque a mantener su rumbo hacia tierra. Este fue el resultado de una serie de errores humanos”, explicó el jefe de la Armada neozelandesa, el contraalmirante Garin Golding, durante una conferencia de prensa en Auckland este viernes.

Golding añadió que el personal en control del barco creyó erróneamente que una falla en el sistema de propulsores estaba causando los problemas y no revisó si el buque estaba bajo control manual.

FILE – In this photo provided by the New Zealand Defence Force, divers survey the area around HMNZS Manawanui on the southern coast of Upulo, Samoa, after the Manawanui ran aground and sank on Oct. 6. (AC Jese Somerville/New Zealand Defence Force via AP,File)