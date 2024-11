Una estadounidense paga en África a su supuesto amante para matar a cuchillazos a su marido

Jackie Shroyer vivía con su esposo e hijos en Angola desde 2021. Supuestamente, habría prometido 50.000 dólares por asesinar a su cónyuge.

Fuente: RT

Un misionero oriundo del estado de Minnesota (EE.UU.), Beau Shroyer, fue asesinado en Angola a instancias de su esposa, anunció esta semana la Policía local. El hombre se encontraba desde 2021 en una «selva remota» del país africano junto con su mujer, Jackie, y sus cinco hijos.

De acuerdo con las autoridades, Shroyer fue apuñalado hasta la muerte dentro de su vehículo, en un bosque de las afueras de la ciudad de Lubango, donde residía la familia. El crimen lo habría perpetrado un guardia que habían contratado. Hasta el momento, Jackie y otras dos personas han sido detenidas como sospechosos de haber presuntamente organizado el asesinato, mientras un tercer hombre se encuentra prófugo.

«No tengo palabras», dijo Carl Gessell, un amigo de la pareja desde Detroit Lakes, Minnesota, a The New York Post. «Estoy sorprendido de que esto haya sucedido. No puedo creer que ella haya hecho algo así«, manifestó.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Manuel Halaiwa, portavoz del Servicio de Investigación Criminal (SIC) de la Policía angoleña, reveló que existen «fuertes sospechas» de que la esposa del difunto estaba teniendo un romance con el guardaespaldas recientemente contratado por la familia, identificado como Bernardino Isaac Elias.

Tras trazar el plan, la mujer le habría prometido a Elias, de 24 años, 50.000 dólares por asesinar a Shroyer, y le dio 400 dólares por adelantado. Este, a su vez, supuestamente contrató para el crimen a otros dos hombres: Isalino Musselenga Kayoo, un delincuente convicto de 23 años apodado ‘Vin Diesel’, que está detenido, así como Gelson Guerreiro Ramos, de 22 años, que todavía está prófugo.

Según la Policía, tres días antes del asesinato Jackie y Elias fueron a explorar la zona en busca de un lugar apropiado para el crimen. El mismo día del asesinato fue alquilado un coche para tenderle una trampa a Shroyer. Los sospechosos fingieron tener problemas con el vehículo y solicitaron la ayuda del hombre. Cuando el matrimonio llegó al lugar, la mujer dijo que necesitaba orinar y se internó en el bosque. Las autoridades comunicaron que encontraron el cuchillo, de fabricación estadounidense, que se utilizó en el ataque, el cual habría sido un regalo de Jackie a su presunto amante.

No obstante, hasta el momento no se han presentado cargos formales contra Jackie. Entretanto, amigos de la familia que se manifestaron conmocionados, declinaron hacer comentarios al respecto hasta que finalice la investigación. Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. confirmó la muerte de un ciudadano estadounidense en Angola, pero no ofreció más información.