Una mujer fue apuñalada 26 veces por su pareja y ahora está en terapia intensiva, dice el informe médico

Un hecho trágico sucedió en la ciudad de La Paz. Una mujer recibió 26 puñaladas por su pareja y luego de este hecho tuvo que ser internada de emergencia en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de un centro hospitalario, según el reporte médico.

“Por la gravedad de la situación ha ingresado a cirugía y ha ingresado a terapia intensiva con pronóstico reservado”, informó la directora del hospital municipal de La Merced, Verónica Rodríguez.

Según los antecedentes, la mamá de la víctima contó que hace medio año acudió a instancias policiales a denunciar al agresor por amenazas contra su hija. sin embargo, la Policía no hizo seguimiento al caso, dijo la mujer.

“Hace seis meses atrás he ido a la Policía para denunciar (al hombre) ya que le estaba amenazando (a mi hija), pero no me han podido atender y por eso lo hemos dejado así nomás (la denuncia)”, contó Mery Coila.

De acuerdo a los familiares, la víctima tiene 33 años y tres hijos menores de edad. La mujer es la única que sostiene económicamente a su hogar, dijo la hermana.

”Ese hombre no es su esposo, solo era su enamorado y esta persona se ha obsesionado con mi hija”, dijo la mujer a tiempo de señalar que los hechos violentos se dieron cuando la víctima quiso ingresar a su casa, pero fue interceptada por el agresor.

“Pedimos justicia, ella es la que sustenta a sus tres hijos”, dijo Patricia, hermana de la víctima.

De acuerdo a fuentes policiales, el hombre fue arrestado y conducido a dependencias de la Policía para prestar su declaración por los hechos.