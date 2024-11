Venezuela rechaza sanciones de EE. UU. contra «patriotas»

El Gobierno de Venezuela rechazó las sanciones impuestas este miércoles (27.11.2024) por Estados Unidos contra 21 de sus funcionarios y aseguró que el país caribeño «jamás podrá ser doblegado» por Washington, que acusó al grupo sancionado de «represión» y de intentar «robar» los comicios en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador.

En un comunicado, el Ejecutivo venezolano expresó que las «medidas coercitivas unilaterales» anunciadas contra un «grupo de patriotas» representan un «acto desesperado de un Gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país» norteamericano.

«Estas medidas no promueven la democracia en Venezuela, sino que buscan dar un último aliento a un grupo fascista disperso y desprestigiado que no tiene arraigo en la población venezolana, para prolongar así su fracasada política de cambio de régimen», dijo Caracas, sin precisar a quiénes se refiere.

El Gobierno de Maduro reiteró que, hace casi cuatro meses, obtuvo una «gran victoria popular» en las elecciones, cuyos resultados aún no han sido publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de manera desglosada, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, incluso aliados como Brasil y Colombia.

Las sanciones del Departamento del Tesoro

Today, @USTreasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is sanctioning 21 security and cabinet-level officials aligned with Nicolas Maduro. https://t.co/Sb5YNPZAVB

— Treasury Department (@USTreasury) November 27, 2024