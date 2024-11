Viceministro dice que se ejecutará la extradición de Dávila con “rapidez” porque “Bolivia no es refugio de narcotraficantes”

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dijo que “es importante también que se hagan las coordinaciones consulares para que se pueda efectuar esta extradición dentro de los plazos que también establece la resolución”







Luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizara la extradición del exjefe de la lucha antidrogas de Bolivia, Maximiliano Dávila, a Estados Unidos, donde es acusado de brindar logística y protección al narcotráfico, el Gobierno aguarda la notificación para definir plazos para la extradición.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, explicó que la Dirección General del Régimen Penitenciario “no ha sido notificada con la resolución que autoriza el Tribunal Supremo de Justicia para la extradición”, sin embargo, puntualizó que ese procedimiento se ejecutará con “rapidez” porque “Bolivia no es refugio de narcotraficantes”.

Indicó además que como “parte de este procedimiento corresponde que se notifique también a la Fiscalía General y al juzgado cautelar para cumplir con este procedimiento”.

Precisó que “es importante también que se hagan las coordinaciones consulares para que se pueda efectuar esta extradición dentro de los plazos que también establece la resolución”

“No tenemos aún conocimiento formal de la misma, cuál es el contenido, sin embargo, ya se van a iniciar las acciones correspondientes”, subrayó.

Plazos

En ese marco, indicó que hasta que no reciban la notificación “no podría mencionar un periodo de tiempo, sin embargo, sí, se lo va a hacer con toda la rapidez y la oportunidad posible considerando de que es importante brindar un mensaje no sólo al país sino también al mundo entero que Bolivia no es refugio de narcotraficantes”.

Señaló que “las personas que son identificadas cometiendo delitos en estos países, en otros países, van a ser enviados a estos para que respondan ante la Justicia por los delitos que se los acusan”

Manolo Rojas, el abogado de Dávila, ha rechazado la determinación del máximo tribunal del país y anunció que presentará un recurso de complementación y nulidad, porque en su criterio su defendido no puede ser extraditado debido a que hay un proceso en curso en Bolivia y el tratado sobre extradición lo impide.

Ríos insistió que darán cumplimiento al procedimiento una vez que reciban la notificación.

“Como autoridades respetuosas de la normativa, vamos a dar cumplimiento una vez seamos notificado y conozcamos formalmente la resolución de autorización de extradición por la parte del Tribunal Supremo de Justicia”, sostuvo.

Argumentó que “de los nueve magistrados, los nueve han aprobado para la autorización de extradición de Maximiliano Dávila y sólo dos vocales han desistido de la misma”.

“Sin embargo, es importante que señalar de que esta persona está siendo investigada por un tribunal de Nueva York por los delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados con armas de fuego”, indicó.

Puntualizó que el presidente del TSJ, Marco Jaimes, señaló que “ese delito tiene una pena de 20 años a cadena perpetua en Estados Unidos y que esa fue una de las razones por la que el TSJ ha autorizado su extradición”.

¿Pero los procesos en Bolivia no impedirían su extradición? “Ese es un elemento que debe ser valorado y analizado”, dijo y añadió que “una vez que tengamos conocimiento formal de la resolución vamos a poder dar mayores detalles, incluso señalarte más o menos un aproximado de en cuánto tiempo se podría ejecutar la misma”.

El caso

Ríos dijo que “lo que se presume es que Dávila colaboraba con una organización que refinaba cocaína en Bolivia, producida en países vecinos y desde allí exportaba a varios destinos, uno de estos es Estados Unidos”.

Explicó que “según las investigaciones de la DEA, iniciadas en 2019 en Bolivia, Perú y Colombia se ha identificado justamente una organización de narcotráfico que operaba en el país y se lo vinculó también con uno de los capos de narcotráfico de la región”.

“Su prioridad era la exportación de cocaína, aunque también traficaban otro tipo de sustancias con destino a Estados Unidos y además están también relacionados al tráfico de armas”, indicó.

“Estos elementos, sin duda alguna, deben estar incorporados dentro de lo que es la resolución de autorización del TSJ, que una vez que podamos conocer con mayor detalle el contenido de la misma, vamos a poder profundizar en estas consultas”, indicó.