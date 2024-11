Víctimas de Sean ‘Diddy’ Combs estarían siendo pagadas para que guarden silencio

El cantante Ray J asegura que varias celebridades han ofrecido dinero a víctimas para evitar que sus nombres se vinculen a las polémicas fiestas del rapero

El cantante Ray J menciona que artistas temerosos de su vinculación con Diddy están pagando a víctimas para evitar ser mencionados en las acusaciones (REUTERS/Andrew Kelly)

El cantante Ray J afirmó en un nuevo documental de TMZ que conoce a varias celebridades que, por temor a que se revele su vínculo con el productor musical Sean “Diddy” Combs, han ofrecido dinero a presuntas víctimas para que mantengan silencio, como parte de un esquema conocido como “catch and kill” (atrapa y mata).

Según el artista, estas figuras de alto perfil habrían acudido a él tras la difusión de acusaciones relacionadas con la supuesta participación de celebridades en las llamadas fiestas sexuales “Freak-Off” de Combs.

Ray J es recordado por algunos por ser la expareja de Kim Kardashian y por la divulgación de un video sexual grabado entre ambos (Photo by John Shearer/WireImage)

“Estoy escuchando acerca de artistas que están pagando a las víctimas para mantener sus nombres fuera de esto”, aseguró Ray J en el documental titulado TMZ Presents The Downfall of Diddy: Inside the Freak-Offs. El intérprete, de 43 años, explicó que el “catch and kill” es una práctica habitual en la que una persona paga a otra para que mantenga en secreto información comprometedora.

“Para el mundo normal, alguien tiene una verdad, alguien te paga para que te quedes callado y, con suerte, ese dinero que recibiste asegura tu felicidad mientras ves cómo la mentira continúa”, señaló el cantante estadounidense.

En el documental «TMZ Presents The Downfall of Diddy: Inside the Freak-Offs», Ray J asegura conocer a celebridades que buscan mantener en secreto sus nexos (Instagram/tmz_tv)

Al ser interrogado sobre si sabía de casos donde las presuntas víctimas se habrían acercado a las celebridades con un ultimátum, Ray J sugirió que en realidad los artistas habrían buscado a las víctimas primero para evitar que hablen públicamente. “Esta es la otra forma… ‘Te daré dinero, por favor, no hables’”, afirmó el también actor sobre lo que las celebridades estarían supuestamente haciendo.

William Ray Norwood Jr. (nombre verdadero del artista), quien en el pasado protagonizó un video sexual con la celebridad Kim Kardashian, insinuó que estos nombres de alto perfil están recurriendo a él debido a su amistad con Combs, y temen que pueda ser un “conducto” para revelar sus identidades.

Sean “Diddy” Combs enfrenta cargos de tráfico sexual tras ser acusado de manipular y drogar a víctimas para participar en sus fiestas “Freak-Off” (Willy Sanjuan/Invision/AP, Archivo)

“Eso es exactamente lo que estoy diciendo”, afirmó cuando se le preguntó si creía que otros lo veían como una posible fuente de filtraciones. En esa misma línea, el cantante se mostró evasivo a revelar nombres específicos o detalles sobre los comportamientos en los que habrían estado involucradas las celebridades, indicando en su lugar: “He dicho demasiado”.

Estas declaraciones se producen luego de que Combs, quien se ha declarado no culpable, fuera acusado de cargos federales de tráfico sexual en septiembre. La acusación federal en su contra detalla alegaciones en las que se indica que el rapero manipulaba a presuntas víctimas y les administraba drogas para que participaran en los llamados “Freak-Offs”.

Las fiestas de “Freak-Off” de Sean “Diddy” Combs incluyeron drogas y sexo, con algunos actos supuestamente grabados sin el consentimiento de los participantes (EFE/Nina Prommer)

Como describe New York Post, estas eran sesiones sexuales violentas que, en ocasiones, eran grabadas sin el consentimiento de los participantes. Cabe resaltar que algunas personas han alegado haber presenciado la participación de celebridades en estas fiestas, mientras que la inclusión de otras figuras está registrada y confirmada por fotos y videos pasados (Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, etc)

Asimismo, desde la detención de Combs, se ha registrado una serie de demandas civiles en su contra por presunto abuso que se remontan a décadas pasadas. Los abogados del productor, fundador de Bad Boy Records, han criticado constantemente estas acciones legales, calificándolas de “intentos claros de ganar publicidad”.

Sean “Diddy” Combs permanece bajo custodia federal en Brooklyn, sin derecho a fianza, mientras espera su juicio por cargos de tráfico sexual el próximo mayo (REUTERS/Jane Rosenberg)

Hasta el momento, los representantes legales de Combs no han respondido a las afirmaciones de Ray J, según indicó el mismo medio estadounidense. De tal manera, esta se vuelve una más de las tantas aristas que ha ido presentando el caso a lo largo de este 2024, desde que las mansiones de Combs fueron incautadas por el FBI.

Sean ‘Diddy’ Combs enfrentará oficialmente su juicio el 5 de mayo de 2025. De momento, mientras las acusaciones en su contra crecen, el rapero permanece bajo custodia federal sin derecho a fianza en Brooklyn.