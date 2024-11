YPFB revela que sólo dos empresas mineras importaron combustible para consumo propio y cuestiona al sector productivo

El Gobierno liberó la importación y comercialización de hidrocarburos para aliviar la escasez de carburantes en el país, pero la medida hasta ahora no está logrando el objetivo esperado.

El presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, reveló que sólo dos empresas mineras importaron combustible de manera directa para consumo propio y cuestionó al sector productivo de Santa Cruz por no utilizar este mecanismo para la provisión de energía.

“No nos olvidemos que fue un pedido del sector productivo en varias reuniones que tuvimos (…). Hace varios meses nosotros habilitamos la importación para consumo propio; sin embargo, hubo dos empresas mineras que optaron por esta modalidad y compraron su combustible, sólo dos de ocho que pidieron los permisos para hacerlo”, informó anoche en una entrevista con la red Uno.

“Se pidió la libre comercialización, no sólo la libre importación y ya se dió y hasta el día de hoy no tenemos a nadie que esté pidiendo el permiso”, complementó.

El Gobierno boliviano liberó la importación y comercialización de carburantes al sector privado como una alternativa a la escasez de combustibles en el país; sin embargo, la medida hasta ahora no está logrando los objetivo esperados.

Además, las medidas anunciadas por las autoridades como la normalización en la distribución de combustibles en 10 días no funcionaron y las estaciones de servicio continúan con largas filas de vehículos, particularmente de carga pesada, que esperan hasta dos semanas para cargar diésel.

Los dirigentes informaron que sólo el 20% de los motorizados de carga pesada están operando mientras el 80% permanece en las filas a la espera de recargar sus tanques.

“Estamos hablando como discurso político, escuchaba a la Cainco hablar del arrocito y del huevito, también hablemos de la gran cantidad de aceite de soya y harina de soya que exportan del país, los miles de millones de dólares que esto genera que no vuelven al país, que quedan fuera del país y que están en cuentas externas” cuestionó Dorgathen en directa alusión al sector productivo de Santa Cruz.

“Grandes productores, no digo el pequeño productor, tienen los dólares fuera del país y tienen todas las condiciones para poder comprar el combustible no a un tipo de cambio paralelo en el país porque esos dólares no retornan a Bolivia si no con dólares afuera. Existen grandes productores en el país, no vamos a taparnos los ojos y decir que todos son pequeños productores que hacen un poco de arroz y huevito, no es correcto. Hay grandes productores de carne, de soya, que exportan y que podrían tranquilamente importar el combustible, pero no, siguen a la espera del diésel subvencionado. Entonces ahí también hay una discrepancia entre el pedido real que se hace y lo que realmente se ejecuta”, remató.

El directivo de YPFB también cuestionó al transporte internacional por no proveerse de diesel porque este sector recibe los pagos en dólares cuando llega la carga de Bolivia a otros países.