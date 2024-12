A una concejala alteña le parece risible que encuesta ponga a Reyes Villa y Evo Morales con la misma intención de voto

Fabiola Furuya asegura que el exmandatario tiene un 40% de intención de voto sin empezar siquiera la campaña política.

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

La concejala de El Alto, Fabiola Furuya, refutó este lunes los resultados de la encuesta encargada por el empresario Marcelo Claure y calificó de ‘irrisorio’ el resultado que muestra que el líder del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, compartan la misma cantidad de intención de voto en la preferencia de los electores; datos muy alejados de la realidad, según la legisladora municipal.

Furuya considera que los indicadores de la consulta de percepción no reflejan la realidad de la intención de voto, debido a que Morales tiene un 40 por ciento de voto duro en las provincias y el área rural del territorio nacional, aspecto que no fue contemplado en dicha muestra que solamente se abocó a determinar la preferencia de los votantes en las áreas urbanas y las ciudades del eje central, sobre todo.

“Es irrisorio pensar que tiene una preferencia a nivel nacional, tal vez en Cochabamba como ciudad y no como departamento, debe tener algún apoyo, pero a nivel del departamento tampoco es claro de que sea un candidato preferencial, mucho menos en el departamento de La Paz, o en Oruro o Potosí, nosotros realmente no creemos en es encuesta en ese tema, además que esta encuesta fue hecha en las ciudades capitales y no así en las provincias”, certificó.

Evo Morales se reúne con dirigentes de todo el país para analizar su situación. Foto: RKC

Asimismo, cuestionó el pasado del burgomaestre cochabambino por haber sido parte de la coalición gubernamental de Gonzalo Sánchez de Lozada y recordó que, durante la denominada guerra del gas de 2003, que dejó como saldo decenas de víctimas fatales, el líder de la Alianza por Bolivia – Súmate (APB -Súmate) estuvo al lado del expresidente exiliado en Estados Unidos cuando las fuerzas policiales y militares reprimieron a la población de la urbe alteña.

“Recordemos que Manfred Reyes Villa ha estado al lado de Gonzalo Sánchez de Lozada durante toda su gestión, ha sido una coalición, y cuando estaba masacrando a la ciudad de El Alto, él estaba firme a su lado”, apuntó la asambleísta local, quien resaltó también que Morales tiene un voto cautivo en las provincias de los nueve departamentos que hacen que esa encuesta diste mucho de la realidad de la preferencia electoral de la población boliviana.

En tal sentido, ratificó que Evo Morales participará en las elecciones nacionales bajo el paraguas de otra organización política de ser necesario, porque si bien pueden haberlo despojado de la sigla, el instrumento político continúa a la cabeza del exmandatario y de las organizaciones sociales que componen el Pacto de Unidad que los respalda; por ello, reiteró que sin hacer campaña el índice de gente que lo respalda ronda el 40 por ciento del electorado.

La concejala del MAS en El Alto, Fabiola Furuya: Foto: captura pantalla

“Evo Morales es el único candidato que ha tenido más del 55 por ciento del voto en todas las elecciones que él ha participado; antes de él, los partidos políticos llegaban al 15% o al 17%, hacían coalición y así gobernaban este país; el único que ha logrado unificar al país ha sido Evo Morales y creo que vamos a volver a ratificar ese porcentaje, pero sí debemos tomar decisiones adecuadas y correctas”, aseveró.

Furuya dejó en claro que el evismo continuará la batalla legal por mantener la sigla, porque si bien Grover García tiene la sigla por determinación del Tribunal Supremo Electoral, el equipo jurídico extremará los esfuerzos para recuperarla; por otro lado, adelantó que cinco partidos políticos ofrecieron al líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba ir como su candidato en los próximos comicios presidenciales.